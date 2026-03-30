「平和すぎる」「なんかカワイイ」ド軍の試合で生まれた“ほっこり光景”「こういうの好き」とファン反響
フリーマンとマルテのやり取りに大きな反響が寄せられた(C)Getty Images
球場が温かい雰囲気に包まれた。
現地時間3月28日、ドジャースのフレディ・フリーマンは、本拠地でのダイヤモンドバックス戦に「5番・一塁」として先発出場すると、今季初安打を放つなど、4打数3安打、1打点と活躍。チームの開幕3連勝に貢献したこの日は、“和やかな珍プレー”でも話題を呼んでいる。
【動画】「こういうの好き」「平和すぎる」「なんかカワイイ」と話題 マルテとフリーマンがゆっくりとハグしてタッチアウトになった実際の映像
1点を追う2回2死一塁の場面だ。ドジャースの7番サンティアゴ・エスピナルが二ゴロに倒れ、一塁走者のフリーマンは、一、二塁間でストップ。次の瞬間、捕球したダイヤモンドバックスの二塁手ケテル・マルテが両手を広げてフリーマンを見つめると、フリーマンも観念したように近寄り、ゆっくりとハグしてタッチアウトとなった。
思わず笑みがこぼれる両スターの姿には、SNSでも反響の声が続々。その中でMLB公式サイトのサラ・ラングス記者は、X（旧ツイッター）上に掲載された公式映像を引用し、「Baseball is the best!!（野球って最高！！）」とお馴染みのフレーズで反応している。
また、この動画を見た世界中のファンからは、「こういうの好き」「平和すぎる」「なんかカワイイ」「このスポーツを好きにならずにはいられない」「フリーマンのことが大好き」「ライバル同士の素晴らしい瞬間だ」などと、さまざまな書き込みが寄せられていた。
試合中のほっこりするワンシーン。二人のやり取りに多くのファンが心を癒やされたようだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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