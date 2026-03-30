◇ア・リーグ ブルージェイズ5―2アスレチックス（2026年3月29日 トロント）

ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が29日（日本時間30日）、本拠でのアスレチックス戦に「5番・三塁」で先発出場。4回の第2打席で右中間席へメジャー1号本塁打を放つなど、4打数1安打1打点。チームは5―2で勝利して開幕3連勝を飾った。

3点リードの4回先頭で迎えた第2打席だった。1ボールからの2球目、96.4マイル（約155.1キロ）の直球を完璧にとらえた打球は右中間席へ伸びていった。打球速度110.4マイル（177.7キロ）、飛距離420フィート（約128メートル）の特大弾。メジャー12打席目で待望の一発はメジャー初打点となった。ベンチに戻ると、主砲ゲレロと両手を合わせたお辞儀ポーズ。さらに恒例となっているブルーのホームランジャケットを着せられた。

試合後、ジョン・シュナイダー監督は「すごいスイングでしたね。打球速度110マイルで逆方向、本当に印象的でした。今ちょうどビールシャワーを浴びているところですよ。ここ2、3日で2回目か3回目ですね（笑）。最初の一本が出たのは大きいですし、反応も素晴らしかった。これから“初めて”を重ねるごとに、どんどんチームの一員だと感じていくと思います」と称えた。

そして「素晴らしいよ。ここに来た日からずっとね。生活面でも大きな変化なのに、本当にうまくやっている。こちらの言うことをしっかり受け止めて、自分に落とし込んでいる。守備でも打席でもね。本当に印象的だよ。いい選手だし、いいスタートを切れたのも大事だけど、それ以上に簡単そうに見せているのがすごい」と語り、「相手チームごとに適応は必要だけど、無理に自分以上のことをする必要はない。今回のシリーズでしっかり足場を固められたのは良かったね。これがチームの考え方で、どうチームに貢献するかが大事なんだ。彼はそれにすごく合っている」と献身性も評価している。