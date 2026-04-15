日本経済の中心地、東京・丸の内から“マル秘”財界情報をくわしくお伝えする『文藝春秋』の名物コラム「丸の内コンフィデンシャル」。最新号からダイジェストで紹介します。日産“反転攻勢”の真贋その日産自動車も、今期決算が6500億円の最終赤字になる見通しだ。2万人の人員削減や7工場の閉鎖などリストラ費用が膨らんだことが影響。これで最終赤字は2年連続となる。決算発表記者会見で質問を受ける日産社長のイヴァン・エ