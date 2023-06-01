【アデリアレトロ クリームソーダライト】 4月中旬 発売予定 価格：1回400円

アリス（台付きグラス）

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「アデリアレトロ クリームソーダライト」を4月中旬に発売する。価格は1回400円。

「アデリアレトロ」のグラスが、LEDで光るクリームソーダ型のミニチュアランプになって登場。アイスの裏面のスイッチをONにすると点灯する。「野ばな」デザインは「ブラウン喫茶 デルコッファー」バージョンとなっており、紙製コースターが付属する。本体は約80～95mmで、電池交換が可能。

ラインナップは、「アリス（台付きグラス）」、「花だん（台付きグラス）」、「ズーメイト（台付きグラス）」、「アデリアラプソディー（脚付きグラス）」、「コレック（脚付きグラス）」、「野ばな（脚付きグラス）」の全6種。

花だん（台付きグラス）

ズーメイト（台付きグラス）

アデリアラプソディー（脚付きグラス）

コレック（脚付きグラス）

野ばな（脚付きグラス）

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