「巨人６−１２阪神」（２９日、東京ドーム）

終盤に粘りを発揮した阪神が、逆転勝利で２年連続の開幕カード勝ち越しを決めた。

巨人先発の新人・山城を三回途中でＫＯ。５得点とたたみかけて序盤でリードを広げた。ポイントになったのは１点を追う二回だ。大山、伏見の死球から好機を広げ、伊藤将の左翼線２点二塁打で一気に試合をひっくり返した。２死球後には指揮官がベンチを出てきて不穏な空気も漂った中、これが打線に火をつけた。

三回には、中野の二塁打などで無死満塁の好機をつくり、山城をマウンドから引きずりおろした。さらに１死後、中川が代わった赤星から、左中間を真っ二つに破る２点二塁打。中川は二塁塁上で激しいガッツポーズを繰り出した。さらに伏見の遊ゴロ間にもう１点を加え、三回までに一挙５得点をマークした。

試合後、藤川監督はベンチを飛び出したシーンについて「反応しているんですけどね」と振り返った上で「山城投手も新人ですから、少しコントロールに辛いところがあったと思いますけど、また次回、良い投球をしてもらえればなと思いますね」とエール。「ゲームが終わればね、それはもう関係ありませんから」と、次回対戦での好勝負を期待した。