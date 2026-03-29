自分の大きさを理解していないわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で28万回再生を突破し、「永遠の甘えん坊」「そのまま巨大化ｗ」「本当に愛らしい…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：超大型の子犬を『膝の上に乗せて育てた』結果→数年後…自分の大きさ全く理解していない光景】

グレート・ピレニーズの子犬

YouTubeチャンネル「ドレミの歌グレートピレニーズ」の投稿主さんは、グレート・ピレニーズの『ドレミ』ちゃんの日常を紹介しています。ドレミちゃんは、2021年1月16日生まれの女の子。体重50キロの超大型犬です。

ドレミちゃんは、子犬のころに投稿主さんの家で暮らしているそう。当時は生後2ヶ月。体重は9.5キロだったといいます。小型犬と比べると大きめなものの、人間の子どもくらいのサイズで、膝に乗せるのにちょうどよかったとか。そのため、家族全員がドレミちゃんを膝の上に乗せて可愛がりました。

スクスク成長して、成犬になったドレミちゃん。逞しいわんこになったかと思いきや…？

激甘に育てた結果…

大きくなったドレミちゃんは、未だに家族の膝の上に乗りたがるのだとか！投稿主さんがソファで寛いでいると、スタスタと近寄って…。ソファに飛び乗り、当然のように投稿主さんの体の上にドシン！成人男性である投稿主さんより大きな体で、赤ちゃんのように甘えるといいます。

前述の通り、ドレミちゃんは体重50キロ。投稿主さんは、そのたびに思わずびっくりしてしまうそうです。慌てる投稿主さんを後目に、にんまりと嬉しそうに笑うドレミちゃん…。幸せそうな表情から、家族に愛されて暮らしていることが伝わります。

子犬気分が抜けない！？

現在5歳になったドレミちゃん。見た目は大きく迫力満点ですが、動物病院の前でイヤイヤしたり、家族の帰宅に大はしゃぎしたり、とっても天真爛漫な性格なのだとか。

たくさんの愛情を受けて育っている分、まだ子犬気分が抜けないのかも…？投稿主さんの膝の上に飛び乗ってしまうのも、いつも家族が受けとめてくれるからこそ。自分の大きさを自覚してないところが最高に可愛いドレミちゃんなのでした♡

この投稿には、「容赦なくて草」「家族の愛であふれてる」「可愛いから許されちゃうね」など、多くのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「ドレミの歌グレートピレニーズ」には、他にもドレミちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。気になる方は、是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ドレミの歌グレートピレニーズ」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。