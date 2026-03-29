美女たちの華やか“春先取り”コーデをイッキ見！ 美人プロ雀士に元NHK美女アナも
長かった冬が終わり、日によってはぽかぽか陽気で春の足音が近づいてくる。ただ依然として肌寒いこともあり、アウターなどでの調整が難しいところ。今回はそんな微妙な季節に女性芸能人、有名人がInstagramで披露した春先取りのコーデをまとめた。
【写真】参考にしたい！ 美女たちの華やか“春先取り”コーデをイッキ見
■岡田紗佳
麻雀のプロリーグ「Mリーグ」KADOKAWAサクラナイツに所属するプロ雀士でモデル・タレントとしての顔も持つ岡田紗佳は、自身の出演番組を告知するとともに、白いロンT、白いブーツをあわせた全身ホワイトの柔らかな印象を与える春コーデを披露している。別の番組では、シースルーのトップスに白いボトムスというコーデも披露した。
この投稿にファンからは「春っぽい服装、かわいい！」「ホワイトブーツがめっちゃかわいい」「足綺麗〜〜〜〜〜」「凄く綺麗最高！」など、さまざまなコメントが寄せられている。
■村重杏奈
元HKT48でタレント・村重杏奈。先日には、自身がお世話になった『呼び出し先生タナカ』（フジテレビ系）の最終回で大号泣したことも話題になった村重だが、この日は、ブラウンのコートに目の覚めるような青いデニムを合わせたコーディネートを披露。真っ赤なヒールが良いアクセントになっている。
「ブラウン好きなんですか？と聞かれました。確かに。。ブラウン好きそうなコーデしてる」と“ブラウン好き”の自覚があるという村重。ファンからは「わかる！ 茶色似合うよ」「コーディネート超タイプかわいい」「とんでもなく可愛いね」「赤いヒールもいい感じ」などの称賛が相次いだ。
■高橋みなみ
元AKB48の人気メンバーで、初代「総監督」高橋みなみ。最近では洗足学園音楽大学の客員教授就任が話題になった高橋は、Instagramに「暖かすぎる三連休 暖かいのは嬉しいけど花粉症には辛い季節 目が痒い！ くしゃみが止まらない！ そんな私は春生まれ ＃私服」と、この季節らしい悩みを打ち明けつつ、かわいらしい春先コーデを披露。ショッピングピンクのデザインが映える白パーカーに桜色のボトムス、白いスニーカーを合わせた姿だ。
この投稿にファンからは「私服素敵」「めっちゃええやーん！」「クロム可愛く似合ってます」などの声が寄せられた。
■中川安奈
昨年3月末でNHKを退局し、フリーに転身後、バラエティを中心に大活躍中の中川安奈アナ。この日は「ぽかぽか陽気だったので、着るのを楽しみにしていたベビーピンクのニットとヴィンテージデニムでお出かけです」と自身のソロショットを投稿。写真には、タイトなニットとデニムでリラックスした表情を見せる姿が収められている。さらに投稿の中で彼女は「そういえば最近鎖骨まわりに新たなほくろを発見しました笑」とつづった。
彼女の投稿にファンからは「あまりにも素敵すぎます」「綺麗で可愛いです」「スタイル抜群」などの声が集まっている。
ここからはOVER50の女性芸能人
■西田ひかる
80年代から90年代にかけてアイドル歌手として活躍した西田ひかるは、「久し振りの水曜日ytv『ten．』 ブルーが着たくなる季節になりました!!」とつづり、鮮やかな青のブルゾンと、かわいらしい青い花柄スカートが主役の華やかな春コーデを披露した。
この投稿には「ひかるさん、ブルー、スッゴクお似合いです」「凄くお似合いですよ」「相変わらずカワイイ」「ひかるさんいつも若々しくて美しい」などのコメントが寄せられている。
■安藤優子
1990年代から2000年代にかけて『FNNスーパーニュース』や『ニュースJAPAN』などフジテレビのニュース番組のキャスターを務めたことでおなじみのジャーナリストの安藤優子は、年季の入ったジャケットでのお出かけコーデを披露。
こちらロロピアーナ、イタリアのミラノ本店で購入したとのことで、「ざっと30年前の一枚仕立てのカシミアジャケット！」と紹介。「当時でもお値段が高ーくてびっくりしましたが、30年以上着られると、納得です」と、耐用年数の長さも気に入っているようだ。ジャケットにデニムをあわせた御年67歳、安藤のコーデには「30年前のカシミアジャケットすてきですね」「物を大切にされることをリスペクトです」「やはり、いい物は長生きですねー」といった声のほか、「体型が変わってないのが凄すぎる」という安藤への驚きの声も寄せられた。
■柏木由紀子
坂本九さんの妻で知られる女優の柏木由紀子は、伊勢丹新宿店で春を感じさせるエレガントなコーデを披露した。写真では、黒ジャケットに、お気に入りのサカイのチェック柄のロングスカートをあわせた上品な佇まいが収められている。
彼女の投稿にファンからは「さすが上品な着こなし」「清楚でプリティエレガント」「今日も素敵にオシャレです」などの声が相次いだ。
引用：
「岡田紗佳」Instagram（＠sayaka_okada）
「村重杏奈」Instagram（＠hktanna4848）
「高橋みなみ」Instagram（＠taka37_chan）
「中川安奈」Instagram（＠nakagawa）
「西田ひかる」Instagram（＠hikaru_nishida.official）
「安藤優子」Instagram（＠yukoando0203）
「柏木由紀子」Instagram（＠yukiko_kashiwagi）
【写真】参考にしたい！ 美女たちの華やか“春先取り”コーデをイッキ見
■岡田紗佳
麻雀のプロリーグ「Mリーグ」KADOKAWAサクラナイツに所属するプロ雀士でモデル・タレントとしての顔も持つ岡田紗佳は、自身の出演番組を告知するとともに、白いロンT、白いブーツをあわせた全身ホワイトの柔らかな印象を与える春コーデを披露している。別の番組では、シースルーのトップスに白いボトムスというコーデも披露した。
■村重杏奈
元HKT48でタレント・村重杏奈。先日には、自身がお世話になった『呼び出し先生タナカ』（フジテレビ系）の最終回で大号泣したことも話題になった村重だが、この日は、ブラウンのコートに目の覚めるような青いデニムを合わせたコーディネートを披露。真っ赤なヒールが良いアクセントになっている。
「ブラウン好きなんですか？と聞かれました。確かに。。ブラウン好きそうなコーデしてる」と“ブラウン好き”の自覚があるという村重。ファンからは「わかる！ 茶色似合うよ」「コーディネート超タイプかわいい」「とんでもなく可愛いね」「赤いヒールもいい感じ」などの称賛が相次いだ。
■高橋みなみ
元AKB48の人気メンバーで、初代「総監督」高橋みなみ。最近では洗足学園音楽大学の客員教授就任が話題になった高橋は、Instagramに「暖かすぎる三連休 暖かいのは嬉しいけど花粉症には辛い季節 目が痒い！ くしゃみが止まらない！ そんな私は春生まれ ＃私服」と、この季節らしい悩みを打ち明けつつ、かわいらしい春先コーデを披露。ショッピングピンクのデザインが映える白パーカーに桜色のボトムス、白いスニーカーを合わせた姿だ。
この投稿にファンからは「私服素敵」「めっちゃええやーん！」「クロム可愛く似合ってます」などの声が寄せられた。
■中川安奈
昨年3月末でNHKを退局し、フリーに転身後、バラエティを中心に大活躍中の中川安奈アナ。この日は「ぽかぽか陽気だったので、着るのを楽しみにしていたベビーピンクのニットとヴィンテージデニムでお出かけです」と自身のソロショットを投稿。写真には、タイトなニットとデニムでリラックスした表情を見せる姿が収められている。さらに投稿の中で彼女は「そういえば最近鎖骨まわりに新たなほくろを発見しました笑」とつづった。
彼女の投稿にファンからは「あまりにも素敵すぎます」「綺麗で可愛いです」「スタイル抜群」などの声が集まっている。
ここからはOVER50の女性芸能人
■西田ひかる
80年代から90年代にかけてアイドル歌手として活躍した西田ひかるは、「久し振りの水曜日ytv『ten．』 ブルーが着たくなる季節になりました!!」とつづり、鮮やかな青のブルゾンと、かわいらしい青い花柄スカートが主役の華やかな春コーデを披露した。
この投稿には「ひかるさん、ブルー、スッゴクお似合いです」「凄くお似合いですよ」「相変わらずカワイイ」「ひかるさんいつも若々しくて美しい」などのコメントが寄せられている。
■安藤優子
1990年代から2000年代にかけて『FNNスーパーニュース』や『ニュースJAPAN』などフジテレビのニュース番組のキャスターを務めたことでおなじみのジャーナリストの安藤優子は、年季の入ったジャケットでのお出かけコーデを披露。
こちらロロピアーナ、イタリアのミラノ本店で購入したとのことで、「ざっと30年前の一枚仕立てのカシミアジャケット！」と紹介。「当時でもお値段が高ーくてびっくりしましたが、30年以上着られると、納得です」と、耐用年数の長さも気に入っているようだ。ジャケットにデニムをあわせた御年67歳、安藤のコーデには「30年前のカシミアジャケットすてきですね」「物を大切にされることをリスペクトです」「やはり、いい物は長生きですねー」といった声のほか、「体型が変わってないのが凄すぎる」という安藤への驚きの声も寄せられた。
■柏木由紀子
坂本九さんの妻で知られる女優の柏木由紀子は、伊勢丹新宿店で春を感じさせるエレガントなコーデを披露した。写真では、黒ジャケットに、お気に入りのサカイのチェック柄のロングスカートをあわせた上品な佇まいが収められている。
彼女の投稿にファンからは「さすが上品な着こなし」「清楚でプリティエレガント」「今日も素敵にオシャレです」などの声が相次いだ。
引用：
「岡田紗佳」Instagram（＠sayaka_okada）
「村重杏奈」Instagram（＠hktanna4848）
「高橋みなみ」Instagram（＠taka37_chan）
「中川安奈」Instagram（＠nakagawa）
「西田ひかる」Instagram（＠hikaru_nishida.official）
「安藤優子」Instagram（＠yukoando0203）
「柏木由紀子」Instagram（＠yukiko_kashiwagi）