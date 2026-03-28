千葉県の“行ってみたい＆好きな桜の名所”ランキング！ 2位「成田市さくらの山」を抑えた1位は？【2026年調査】
冬の寒さが和らぎ、鮮やかなピンク色が景色を彩る光景が待ち遠しい今日このごろ。定番の桜並木から知る人ぞ知る静かな名所まで、春の情緒を存分に味わえる場所をピックアップしています。
All About ニュース編集部では、2026年3月18日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、桜の名所に関するアンケートを実施しました。その中から、千葉で行ってみたい＆好きな桜の名所ランキングの結果をご紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「飛行機の離着陸を間近で見ながら桜を楽しめるという、他の名所にはない迫力に惹かれます。機械や乗り物が好きなので、巨大な機体と繊細な桜の花が同じフレームに収まる光景は、非常に見応えがあるだろうと期待しています」（30代男性／愛知県）
「桜と飛行機を同時に見ることができる珍しい景色に魅力を感じたから。通常の桜の名所とは異なり、空を飛ぶ飛行機と満開の桜が重なることで、ここでしか味わえない特別な体験ができると考えた。また、迫力のある景色が印象に残ると思ったから」（20代女性／栃木県 ）
「お花見しながら飛行機の離着陸を見れるのは面白そう」（40代男性／兵庫県）
▼回答者コメント
「お参りついでに行ける。広い日本庭園もあり門前店もあって食事もできるのが良いです」（50代女性／静岡県）
「広大の敷地にソメイヨシノや山桜が咲き誇り、高さ58メートルの平和大塔など見所も満載」（60代男性／兵庫県）
「成田山公園は自然が豊かで、桜と歴史ある建物の雰囲気が合わさってとても魅力的だと感じたため選びました。落ち着いた空間でゆっくり花見ができそうで、一度行ってみたいと思いました」（40代女性／熊本県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月18日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、桜の名所に関するアンケートを実施しました。その中から、千葉で行ってみたい＆好きな桜の名所ランキングの結果をご紹介します。
2位：成田市さくらの山（成田市）／41票成田空港の滑走路近くに位置する公園で、離着陸する飛行機と桜を同時に楽しめる唯一無二のロケーションです。約500本の桜が咲く中、巨大な機体が頭上を通過する迫力満点の景色は、カメラ愛好家だけでなく家族連れにも大人気。千葉ならではのダイナミックな春を満喫できます。
▼回答者コメント
「飛行機の離着陸を間近で見ながら桜を楽しめるという、他の名所にはない迫力に惹かれます。機械や乗り物が好きなので、巨大な機体と繊細な桜の花が同じフレームに収まる光景は、非常に見応えがあるだろうと期待しています」（30代男性／愛知県）
「桜と飛行機を同時に見ることができる珍しい景色に魅力を感じたから。通常の桜の名所とは異なり、空を飛ぶ飛行機と満開の桜が重なることで、ここでしか味わえない特別な体験ができると考えた。また、迫力のある景色が印象に残ると思ったから」（20代女性／栃木県 ）
「お花見しながら飛行機の離着陸を見れるのは面白そう」（40代男性／兵庫県）
1位：成田山公園（成田市）／56票成田山新勝寺の広大な境内に広がる公園で、ソメイヨシノを中心に約350本の桜が咲き誇ります。古刹の荘厳な雰囲気と、池の周囲に広がる和の情景が調和した美しさは格別です。参道での食べ歩きとセットで楽しめる観光地としての魅力も、多くの支持を集めた理由といえるでしょう。
▼回答者コメント
「お参りついでに行ける。広い日本庭園もあり門前店もあって食事もできるのが良いです」（50代女性／静岡県）
「広大の敷地にソメイヨシノや山桜が咲き誇り、高さ58メートルの平和大塔など見所も満載」（60代男性／兵庫県）
「成田山公園は自然が豊かで、桜と歴史ある建物の雰囲気が合わさってとても魅力的だと感じたため選びました。落ち着いた空間でゆっくり花見ができそうで、一度行ってみたいと思いました」（40代女性／熊本県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)