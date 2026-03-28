「キックボクシング・ＲＩＳＥ」（２８日、両国国技館）

ＲＩＳＥスーパーフライ級王座決定戦が行われ、現プロボクサーの那須川天心（２７）を兄に持つ那須川龍心（１９）＝ＴＥＡＭ ＴＥＰＰＥＮ＝が、元ＤＥＥＰキック５３キロ王者の長谷川海翔（２０）＝誠剛館＝に５回１分１７秒ＫＯ勝ちし、フライ級に続いて２階級制覇を達成した。

新鋭同士のスピード感あふれる一戦で、龍心は４回までは劣勢だったものの、最終回に３度ダウンを奪っての大逆転劇を見せた。左フックでダウンを奪うと、さらに接近しての打ち合いを制して２度目のダウン。さらに、追撃のパンチをまとめて決着をつけた。

窮地からひっくり返した１９歳はゴングの瞬間、信じられないとばかりにリング上で脱力して大の字になった。「俺、これ勝ったの？本当に俺勝ったの？」と目を丸くし、「自分でも信じられなかった。１、２、３回と全部取られて、試合中にくじけそうになったし、長谷川選手すごく強かった。逆転できたことは俺はここまで強くなったし、成長できたなって思います。家族やチームのみんな、ありがとうございます」と感涙。熱狂となった会場のファンに向けて「俺がこの格闘技界を盛り上げて第一人者になるので、那須川龍心を信じてついてきてください」と高らかに宣言した。

龍心は２３年６月からの連勝を１５に伸ばし、プロ戦績は１８勝（９ＫＯ）２敗。２４年度はＲＩＳＥの年間ＭＶＰに輝き、昨年は初の世界タイトルとなるＩＳＫＡ・Ｋ−１ルール世界ストロー級王座を獲得。さらに、１０月にはキックボクシング新イベント「ＧＯＡＴ」のメインイベントで、２２年度ムエタイＭＶＰ王者のチャラームダム・ナヨックエータサラ（タイ）に１回ＫＯ勝ちするなど、キック界の新たな顔として猛アピールを続けている。