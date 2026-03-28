「日プ新世界」上野琉偉、ルール違反でペナルティ 推しカメラ公開停止「番組進行に関わる情報を漏洩する行為があった」
【モデルプレス＝2026/03/28】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」の公式サイトが、3月28日に更新され、練習生・上野琉偉（U.RUI）の「推しカメラ」公開停止が発表された。
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同サイトは「合宿生活ルールにおいて減点10ポイントに達した為、規定に基づいたペナルティとしてテーマソングの『推しカメラ』の公開を下記の期間停止します」と発表。停止期間については、3月28〜31日0時までとしている。また、原点の詳細について「集合時間に遅刻」が1回、「SNSの使用・スマホ等通信機器の持ち込み禁止」が1回と説明。加えて「番組進行に関わる情報を漏洩する行為があった為」と報告した。なお、過去の「PRODUCE 101 JAPAN」でも合宿中には、複数のルールが設定されており、「減点が10点になると練習禁止・『推しカメラ』停止」とアナウンスされている。
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。（modelpress編集部）
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◆「日プ新世界」上野琉偉、推しカメラ停止
同サイトは「合宿生活ルールにおいて減点10ポイントに達した為、規定に基づいたペナルティとしてテーマソングの『推しカメラ』の公開を下記の期間停止します」と発表。停止期間については、3月28〜31日0時までとしている。また、原点の詳細について「集合時間に遅刻」が1回、「SNSの使用・スマホ等通信機器の持ち込み禁止」が1回と説明。加えて「番組進行に関わる情報を漏洩する行為があった為」と報告した。なお、過去の「PRODUCE 101 JAPAN」でも合宿中には、複数のルールが設定されており、「減点が10点になると練習禁止・『推しカメラ』停止」とアナウンスされている。
◆「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。（modelpress編集部）
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