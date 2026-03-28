フィギュアスケート世界選手権

フィギュアスケートの世界選手権（チェコ・プラハ）が27日（日本時間28日）に行われ、女子フリーで坂本花織（シスメックス）が万感の現役ラストダンスを披露。158.97点、合計238.28点はともに自己ベストで、2年ぶり4度目の世界一に輝いた。英国の元アイスダンサーも解説中に「溢れ出る涙をこらえるのが精一杯」だったことを明かしている。

演技を終えた坂本は、大歓声の中で両拳を何度も突き上げた。現役ラストダンスで自己ベストを更新。最高の形で、勝負のリンクに別れを告げた。

完璧な「愛の讃歌」だった。スピード感たっぷりにジャンプを次々に決め、表現力でもライバルを圧倒。自身の1つ前に滑った千葉百音が228.47点の今季世界最高をマークしたが、坂本がすぐさま10点近く上回った。坂本と千葉は涙でハグを交わした。

アイスダンス元英国代表で解説者のマーク・ヘンレッティー氏は自身のXで「今夜、この伝説的な選手が4度目の世界タイトルを手にする瞬間を目の当たりにできたことは、この上ない光栄であり、特権だった」と感激。「解説中、この素晴らしいスケーターへの感謝と、スポーツマンシップの象徴である彼女の姿に、溢れ出る涙をこらえるのが精一杯で、本当に困難だった」と感極まっていたことを告白した。



（THE ANSWER編集部）