「見た目は凄くいいのに！」Amazonの約半額で買える100均キッチングッズ

ダイソーで見つけた、チキン形のキッチングッズ。見た目の可愛さに惹かれてゲットしてみました！実はこれ、鍋のフチに取り付けることで、おたまなどを浮かせて置けるという便利なスタンド。Amazonではそっくりの商品が、倍近い値段で売られていて驚きました！早速使ってみたので、詳しくご紹介します。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：キッチンツールクリップ チキン

価格：￥330（税込）

耐熱温度：220℃

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4573218629999

チキン形で見た目が可愛い♡ダイソーで見つけた『キッチンツールクリップ』

ダイソーには便利なだけでなく、デザイン性にもこだわったアイテムがたくさん揃っていますよね。またしても気になる商品を発見したので、早速ご紹介します！

それが、こちらの『キッチンツールクリップ チキン』。可愛らしいチキン形のキッチンツールを置くためのクリップです。

筆者が訪れた店舗では、キッチングッズ売り場に陳列されていました。価格は330円（税込）ですが、Amazonではそっくりの商品が600円台で販売されていて驚き…！

このキッチンツールクリップは、鍋のフチに取り付けることで、おたまなどのキッチンツールを浮かせて置くことができる便利なグッズ。

チキンの土台のような部分に切り込みがあるので、鍋のフチを挟み込むようにして取り付けます。

縦と横どちらの向きでも使えるのは便利だけど…気になる使い心地は？

いざ使ってみたのですが、見た目は可愛くて完璧なのに使い心地はイマイチ…といったところです。

鍋との接触面が緩いようで、カタカタと揺れてしまいます。ツールも柄が細いせいか緩く、正直なところ微妙です。

調理中は火を使うため危ないので、しっかりと固定できないのは気になります。

縦向きでも横向きでも使用できるのは便利ですが、横向きでも不安定でした。

せっかく見た目が可愛いのに、使い心地の良さに関しては残念…。

鍋のフチにおたまを置けるのはとても便利なので、改良されることを願います。

今回は、ダイソーの『キッチンツールクリップ チキン』をご紹介しました。

鍋のフチの厚みに依存する部分もあるとは思いますが、個人的には安心感の面でいまひとつな結果でした…！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。