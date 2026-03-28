「見た目は凄くいいのに！」Amazonの約半額で買える100均キッチングッズ
商品情報
商品名：キッチンツールクリップ チキン
価格：￥330（税込）
耐熱温度：220℃
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4573218629999
チキン形で見た目が可愛い♡ダイソーで見つけた『キッチンツールクリップ』
ダイソーには便利なだけでなく、デザイン性にもこだわったアイテムがたくさん揃っていますよね。またしても気になる商品を発見したので、早速ご紹介します！
それが、こちらの『キッチンツールクリップ チキン』。可愛らしいチキン形のキッチンツールを置くためのクリップです。
筆者が訪れた店舗では、キッチングッズ売り場に陳列されていました。価格は330円（税込）ですが、Amazonではそっくりの商品が600円台で販売されていて驚き…！
このキッチンツールクリップは、鍋のフチに取り付けることで、おたまなどのキッチンツールを浮かせて置くことができる便利なグッズ。
チキンの土台のような部分に切り込みがあるので、鍋のフチを挟み込むようにして取り付けます。
縦と横どちらの向きでも使えるのは便利だけど…気になる使い心地は？
いざ使ってみたのですが、見た目は可愛くて完璧なのに使い心地はイマイチ…といったところです。
鍋との接触面が緩いようで、カタカタと揺れてしまいます。ツールも柄が細いせいか緩く、正直なところ微妙です。
調理中は火を使うため危ないので、しっかりと固定できないのは気になります。
縦向きでも横向きでも使用できるのは便利ですが、横向きでも不安定でした。
せっかく見た目が可愛いのに、使い心地の良さに関しては残念…。
鍋のフチにおたまを置けるのはとても便利なので、改良されることを願います。
今回は、ダイソーの『キッチンツールクリップ チキン』をご紹介しました。
鍋のフチの厚みに依存する部分もあるとは思いますが、個人的には安心感の面でいまひとつな結果でした…！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。