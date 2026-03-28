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中丸雄一、井口綾子、ドリアン・ロロブリジーダという異色のMCトリオが、ゲストの知られざるエピソードをグイグイと深掘りし、“丸撮り”していく深夜のトークバラエティ「まるどりぃ～ココだけの話～」。第8回、3月28日（土）放送のゲストは山本裕典。

ジュノンボーイ出身で、数々のヒットドラマや映画に出演して若手人気俳優の仲間入りを果たした山本。しかし、2017年に事務所から解雇され、29歳で芸能界を引退する。華々しいデビューからどん底を経験し、芸能界復帰を果たした山本の「ココだけの話」を、山本自作の「モテ年表」をもとに引き出していく。

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2006年に俳優デビューした山本は、中丸の主演ドラマ「RESCUE～特別高度救助隊～」（2009年）にも出演。2人の再会はこれがなんと17年ぶり！ 「めっちゃお会いしたかった」と前のめりな中丸には、当時と近年の山本が、どうしても同一人物には見えないという。それに対する山本の、“若手俳優あるある”な返答とは…？

山本の最初のモテ期は、身長がすでに現在と同じ180cmになっていた中学3年生の頃。その漫画のようなモテエピソードに「マジで？」「楽しい！」と3人のテンションがぶち上がる！ 17歳での「芸能デビュー」で、モテの絶頂期を迎えた山本。当時はSNSが普及していなかったため、俳優やアイドル界隈は「無法地帯」だったと振り返る。特に激しく遊んでいたという女性アイドルの名前を聞いて、MC3人が顔を見合わせて思わず絶句……！？

芸能界復帰後は「全然モテない」と嘆く山本。今後の恋愛面での展望や、気になる現在のお金事情、事務所を解雇された経緯や、当時の心境もぶっちゃける。ほとんどの俳優仲間がわかりやすく離れていく中で、親身になってくれた俳優とアイドルとのエピソードを実名トーク。そして、演技仕事への真摯な思いを謙虚に語る。

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そして、山本十八番の宴会芸を披露！ 飲食勤務時代に、シャンパンが1億2000万円分入ったというSMAPの「世界に一つだけの花」に、大盛り上がりの3人。中丸から事務所の先輩のモノマネに少々のクレームが入ったものの、「想像以上のクオリティだった！」とドリアンを驚かせたパフォーマンスをお楽しみに。

更には番組でホストに挑戦中の山本が、女性を落とす接客術を井口相手に披露！ 流れるように口説くテクニックに井口もうっとり！？

そしてなぜか中丸もドリアン相手に接客に挑戦し…！？

「まるどりぃ～ココだけの話～」（ABCテレビ）は、３月28日(土)深夜１時から放送。TVer見逃し配信あり。