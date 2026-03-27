3月26日（木）に放送された『徹子の部屋』に、『突撃！隣の晩ごはん』でおなじみのヨネスケが出演した。

【映像】ヨネスケ、本名が超意外だった！「いい加減な名前」と自虐も…黒柳徹子は「わかりやすい」と絶賛

66歳で熟年離婚を経験し、10年間の独身生活を経て、2年前、76歳のときに再婚したヨネスケ。現在は20歳年下の妻・陽子さんと幸せいっぱいの毎日を過ごしているという。「こんなことってあるんですね」と、黒柳徹子も驚きを隠せない様子だ。

ヨネスケは新妻の名前を明かしつつ、「僕の本名は小野なんです。かみさんが僕と一緒になったとたんに、『オノ・ヨーコ』になったんです。黒柳さん、これからは私のことを『ジョン・レノン』って呼んでください」とユーモアたっぷりに報告した。

この流れで、話題はヨネスケの本名へ。漢数字の「五」と「六」を書いて「五六（ごろう）」と読むという意外な事実に、黒柳は興味津々だ。

名前の由来について、「親父が56歳の時の子どもなんです」と明かすと、黒柳は「いいですね！わかりやすい！」と大絶賛。

しかし、当の本人は「いい加減な名前つけたんです」とやや不満げだ。兄の「マサナオ」、姉の「ウメコ」といったきれいな名前を引き合いに出し、「どうして俺だけ五つ・六つなんだよ」とぼやいてスタジオの笑いを誘った。

それでも最後には、一度聞いたら「本当に忘れられない名前です」と、自身のユニークな名前に愛着をのぞかせていた。