『ヨネスケ』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
テレ朝POST
ヨネスケは2015年に66歳で熟年離婚し、昨年に20歳年下の妻と再婚
デイリースポーツ
東京の田園調布では「36軒交渉してその全部断られました（笑）」と語る
現代ビジネス
この1年半は仕事がほとんどないが、「突撃の再開」を視野に入れているそう
文春オンライン
Smart FLASH
西のレジェンドとしてタージン、東のレジェンドとしてヨネスケが登場
オリコンニュース
新型コロナ感染を疑う向きまで出たが、投稿はデマだったもよう
J-CASTニュース
落語界のしきたりとして、乾杯のあいさつの直後に「中締め」をするという
スポーツ報知
初回ロケは「ディレクターが前もって内容を話していた」と、ヨネスケが告白
インド人が3食カレーを食べるかの取材に行ったそうで「本当だった」と回顧
ある飲食店について生放送の場で批判し、店の名前を番組中に3回連呼
トピックニュース
パンチ佐藤や三笑亭夢之助などがテレビ企画で訪問し韓国などの番組にも登場
ガジェット通信
「僕は愛人の子」「愛人の子じゃなかったら芸能界入ってなかった」と告白
「突撃！隣の晩ごはん」のヨネスケは、当初は利き手の左手で箸を持っていた
NEWSポストセブン
ヨネスケは実の父親を知らないため子どもとの接し方がわからなかったという
週刊女性PRIME