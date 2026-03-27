【MOBIUZ EX271QZ／EX321UZ】 EX271QZ：3月31日 発売予定 EX321UZ：4月 発売予定 価格：オープン

ベンキュージャパンは、ゲーミングモニター「EX271QZ」および「EX321UZ」を3月31日より順次発売する。価格はオープン。

同社の「MOBIUZ」ブランドから新たなゲーミングモニター2製品が登場。「EX271QZ」は26.5インチの量子ドット有機ELゲーミングモニターとなっており、WQHD解像度で最大500Hzの超高リフレッシュレートに対応している。もう一方の「EX321UZ」は31.5インチの量子ドット有機ELゲーミングモニターで、4K解像度／最大240Hzのリフレッシュレートに対応している。

両モデル共に独自の「Smart Game Art」に対応し、複雑な手動調整を行なうことなく、製作者が意図した世界観をBenQおすすめのカラービジュアルで体験可能。このほかにも「グラデーション色補正機能」や「High Pixelコントラスト調整」などに対応している。

「Smart Game Art」のイメージ

「グラデーション色補正機能」のイメージ

「High Pixelコントラスト調整」のイメージ

「EX271QZ」および「EX321UZ」の仕様表

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