NCT DREAM（エヌシーティードリーム）のJAEMIN（ジェミン）と俳優のナムグン・ミンによる、“親子のような”2ショットが話題となっている。

【写真】NCTジェミンとナムグン・ミンの“親子？兄弟？”そっくり2ショット 【動画】②笑い方が似てる！コラボ動画 ③④予告動画 ⑤番組本編（日本語自動翻訳字幕あり）

■NCT DREAMジェミン×ナムグン・ミン、22歳差を超えた“そっくり”対面

以前からSNSでは、22歳という年齢差にも関わらず、顔や笑い方、仕草まで似ていることから「ドッペルゲンガーみたい」と話題になっていたナムグン・ミンとジェミン。今回、YouTubeコンテンツ『SELF-ON KODE』でついに対面が実現した。その注目度の高さは、3月25日に公開された共演予告動画への大きな反響にも表れており、番組の放送日は当初の3月27日から1日前倒しとなった。

番組では、ジェミンがナムグン・ミンの姿を見て思わず「お父さんのように感じます」と漏らす場面も。また、ナムグン・ミンは、自身が出演を検討中の作品で高校生役としてジェミンの起用できないかと考えていることを明かし、今後の共演への期待が高まっている。

■ジェミン＆ナムグン・ミン、“親子？兄弟？”そっくり2ショットに反響

番組放送後、NCTの公式SNSにはふたりの2ショットが公開。そろってアップバングのヘアスタイルで、ジェミンはストライプシャツにデニム姿で椅子に腰掛け、ナムグン・ミンは黒のセットアップで寄り添うように立っている。ピースサインまで似ており、息の合った雰囲気が印象的だ。

さらに、ジェミンとメンバーのJENO（ジェノ）によるユニット・NCT JNJMの「BOTH SIDES」でのコラボ動画も公開され、「笑い方がめちゃくちゃ似てる！！」と、改めてその“そっくりぶり”に注目が集まっている。

SNSでは「ついに同じ画面に！」「作画が一緒」「顔も体型も動きもそっくりすぎる」「ジェミンは未来の自分と対面してるみたい」「ナムグン・ミンが48歳には見えない」「血のつながりがあるとしか思えない」「高校生ジェミンぜひ見たい！！」など、多くの反響が寄せられている。

■動画：放送日が前倒しに！ナムグン・ミン＆ジェミンの“そっくり”共演予告

■動画：『ドッペルゲンガー同士で会ったらどうなるでしょうか？｜ナムグン・ミン＆NCTジェミン【SELF-ON KODE】』（日本語字幕あり）