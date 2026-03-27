東京・浅草橋で35年以上の歴史を持つ服飾雑貨メーカー「アンク」が手掛ける、「ここにしかない」をコンセプトにした大人のためのブランド「Plus Anq（プラスアンク）」

同ブランドから、ディズニー作品『くまのプーさん』に登場する「プーさん」と、人気キャラクターの「イーヨー」をフィーチャーした「ミニリュック」が登場します。

Plus Anq（プラスアンク）新商品 ディズニー『くまのプーさん』ミニリュック

価格：各12,100円（税込）

サイズ：縦 約30cm×横 約22cm×マチ 約12cm（重さ：420g）

発売日：2026年3月24日(火)

販売店舗：Plus Anq（プラスアンク）公式オンラインショップなど

キャラクターの世界観を大切にしながら丁寧に作られているPlus Anqのアイテム。

今回は、大人の毎日に寄り添う上品なシボ感のある素材と、開けた瞬間に広がるこだわりの総柄アートが魅力のミニリュック2種を紹介します。

Disney『くまのプーさん』ミニリュック プー

大人のためにデザインされた「プーさん」のミニリュック。

どんなコーディネートにも合わせやすい、落ち着いたベージュカラーのレザー調素材を使用しています。

フロントの上部には、物語のワンシーンをイメージした「プーさん」と風船のシルエットがゴールドの箔押しで表現されています。

シボ感のある生地にゴールドが上品に輝き、さりげない大人かわいさを演出。

フロントポケットのファスナー引き手には、赤い風船をイメージしたチャームがあしらわれており、ステッチの入った温かみのあるデザインで動くたびに揺れるのがポイントです。

バッグを開けると、内側にはどうしてもはちみつが食べたくなって迷い込んでしまった「はちみつの世界」の愛らしいシーンが総柄で広がります。

はちみつ壺をかぶった姿など、切手風のフレームに切り取られた色鮮やかなアートは、開けるたびに楽しい気分にさせてくれます。

コンパクトな見た目ながら、両サイドのポケットなど合計5つのポケットを備え収納力も抜群。

背面左側には、リュックを背負ったままでもサッと貴重品を取り出せる縦型ファスナーの隠しポケットも搭載されており、実用的な設計になっています。

Disney『くまのプーさん』ミニリュック イーヨー

Plus Anq（プラスアンク） のお客様アンケートでも「困っている姿がかわいい」と声が多かった愛されキャラクター、「イーヨー」を主役にしたミニリュック。

こちらはシックなネイビーカラーを採用し、より大人っぽい印象に仕上がっています。

フロント中央には、しっぽがヨーヨーになってしまっている印象的なシーンを箔押しで表現。

引き手には、「イーヨー」のしっぽのリボンをイメージした立体的なピンクのチャームを配し、ネイビーの生地の絶妙なアクセントになっています。

内側の総柄アートには、ちょっと困った顔や、少しさみしそうな姿の「イーヨー」が切手風のデザインでぎゅっと詰め込まれています。

「ティガー」たちと一緒にいるシーンも描かれており、「イーヨー」の様々な表情を楽しめるファンにはたまらない仕上がりです。

表側のシンプルで上品なデザインと、内側のキャラクターの愛らしい世界観のギャップが魅力的。

スマートに背負える絶妙なサイズ感で、普段使いから特別なお出かけまで幅広く活躍してくれます。

表側の大人っぽさと、内側のキャラクターの世界観のギャップがたまらないデザイン！

Plus Anq（プラスアンク）のディズニー『くまのプーさん』「プーさん」「イーヨー」デザインのミニリュックの紹介でした☆

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