大谷からはセイコーの腕時計、ロバーツ監督からはウイスキーが

ドジャース・大谷翔平投手が、チームメートに贈った開幕プレゼントの詳細が明らかになった。26日（日本時間27日）、本拠地でのダイヤモンドバックスとの開幕戦を前に、ロッカーに粋な贈り物が用意されていた。その豪華な内容に対し、米スポーツ局「ESPN」のオールデン・ゴンザレス記者が詳細を伝えた。

開幕戦の直前、各選手のロッカーには大谷からのギフトバックが用意されていた。中には「セイコー」の腕時計とボトルが入っており、「ハッピー・オープニングデー、スリーピート（3連覇を）！」というメッセージが添えられていた。

ゴンザレス記者は「各自のロッカーには2つの贈り物が用意されていた」と報告し、デーブ・ロバーツ監督からのウイスキー1本に加え、大谷からは「4000ドル（約63万円）相当のセイコーの腕時計」が贈られたという。

粋なプレゼントに対して、ミゲル・ロハス内野手は「本当に素晴らしい時計をくれました」「一生大切にします」と感激していた。（Full-Count編集部）