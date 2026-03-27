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3月31日をもって25周年を迎える大阪のテーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（以下、USJ）」（大阪市此花区）。それを記念し、映画『ブルース・ブラザース』のステージショーが復活する。

2026年3月27日から始まる新ショー『アルティメット・ブルース・バッシュ ～音楽の色～』がプレス向けに先行公開された。

ニューヨーク・エリアで開催されるこのステージは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの25周年を祝う特別なショーである。ショーが始まると色鮮やかなスーツに身を包んだMCのミスター・レッドやバンドメンバーが登場し、華やかな演奏で幕を開けた。

続いて、『セサミストリート』のクッキーモンスターとグローバーがステージに駆けつけると、会場の熱気はさらに高まる。そして今回最大の注目である『ブルース・ブラザース』のジェイクとエルウッドが約17年ぶりにUSJに帰還すると、会場のボルテージは最高潮に達した。黒いスーツにサングラスというお馴染みの姿で登場した二人は、ソウルフルな楽曲とパフォーマンスを披露。色とりどりの音楽の世界を表現するパフォーマンスが会場を包み込んだ。

今年は同一ステージにて午前中は『クロミ・ライブ ～ Discover Me Discover U!!! ～』も開催される。

『アルティメット・ブルース・バッシュ ～音楽の色～』は、2026年3月27日より一般公開される。セサミストリートのキャラクターとブルース・ブラザーズが織りなすコラボレーションは、USJを訪れる際の新たな楽しみとなるだろう。

YouTubeの動画内容

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『アルティメット・ブルース・バッシュ ~音楽の色~』先行公開
03:57

MCミスター・レッド登場、USJ25周年を祝う
04:36

セサミストリートのグローバーとクッキーモンスターが登場
07:15

17年ぶりにブルース・ブラザーズが帰還！
26:00

色とりどりの音楽の世界に包まれるフィナーレ

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