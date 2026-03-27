

2026年3月28日、JR大井町駅直結の新たなランドマーク「OIMACHI TRACKS（大井町トラックス）」がいよいよ開業します。JR東日本が手掛ける「広域品川圏」整備の要であり、かつての鉄道車両工場の魂を継承するこの街。全81店舗が揃うなかで特筆すべきは、運営の「アトレ」がその名を封印してまで挑んだ、地元共創型のディープな食空間です。この記事では、品川・大井町エリアの利便性を劇的に変えるこの新スポットを先行レポート。ここでしか買えない限定パンや日本初の実店舗、トレインビューの絶景テラスなど、わざわざ訪れるべき理由を網羅してご紹介します。

あえて「アトレ」を名乗らない、JR東日本の“本気”

2〜5階には、歩行者デッキ沿いに店舗が重層的に配置されています

今回の開発で最も興味深いのは、運営をアトレが手掛けながらも、施設名称にその名を入れなかった点です。既存の「アトレ大井町」が駅直結の利便性を追求する一方で「OIMACHI TRACKS」は、街の歴史や地元住民との繋がりを重視した「滞在型」の価値を提案しています。大井町といえば、路地裏に名店がひしめく“通”な街。そこに、商業施設初出店となる地元の名物店を多数招致した戦略からは、単なる大規模開発ではなく、大井町という街が持つ「体温」をそのまま大規模建築に移植しようとするJR東日本の覚悟が感じられます。

カゴシマの生産者直営「ピチピチミート」と名店がコラボ

「TRACKS PARK」に面した立地の「ピチピチミート」

1階「TRACKS PARK」前には、鹿児島発のカミチクグループが手掛ける「ピチピチミートファーム」が出店。エサづくりから販売までを一貫して行う「6次化スタイル」の強みを活かし、圧倒的な鮮度の精肉を直売します。

セルフBBQエリアも設けられた「ピチピチミートファーム」。切り立ての肉を開放感あふれる空間で味わえます

注目は、行列店「山本のハンバーグ」の山本社長とタッグを組んだ「ピチピチミートで山本のハンバーグ」。生産直販だからこそ実現できる品質を、開放感あふれるBBQスタイルやレストラン形式で楽しめます。広場と連動した体験型の食空間は、大井町の新たなシンボルとなりそうです。

大井町の“ソウルフード”が集結！

「銭場精肉店」の隣に「立呑み8」が出店

これまで路面店でしか味わえなかった「大井町らしさ」が「OIMACHI TRACKS」内に凝縮されていることも特徴です。大井町ゆかりの店舗が15店舗入居しており、中でも注目は「銭場精肉店」と「立呑み8（タチノミハチ）」。いずれも4階の「TRACKS PARK」寄り、つまり大井町駅からはやや遠いエリアに出店しています。

415が「銭場精肉店」、414が「立呑み8」。サイドのエスカレーターを降りると、3階のTRACKS PARK接続デッキが目の前という立地です（画像：OIMACHI TRACKS公式サイトより）

駅からは少し歩きますが、品川区役所に近い場所でもあり、地元の人々にとっては大井町駅に向かう動線上にある場所。「地元の人々の愛されるスポットになってほしい」という思いが感じられるレイアウトです。

溶岩プレートで焼き上げる「銭場精肉店」

座席のバリエーションが豊富で使い勝手が良さそうな店内

大井町で焼き肉と言ったらこちらのお店。店内はライブ感のあるカウンター席やテーブル席、半個室など座席のバリエーションが豊富で、ひとりでふらりと来ても良し、カップルやファミリーで来ても良し、最大20名の個室席でわいわいと焼き肉を楽しむこともできます。

ランチタイムには黒毛和牛ハンバーグやステーキなど、気軽に楽しめるメニューも

一頭買いしたA5ランク黒毛和牛の雌牛のさまざまな部位を、富士山の溶岩プレートでふっくらジューシーに焼き上げた「溶岩焼肉」を楽しめます。

溶岩プレートで焼き上げたカメノコ（もも肉の一部）を試食させてもらいました。赤身肉ながら上品な脂や旨味を感じ、塩・コショウだけで十分においしい。「お替り！」と言いたくなりました

テラス席で創作和食とお酒を「立呑み8」

創作和食やお酒を幅広くラインナップ。名物8盛りや数の子黄金ポテトサラダなど、既存店で愛されているメニューを気軽に味わえます

大井町で人気の和食ダイニング「H」などを展開。大井町が地元の代表によるHグループの新店として話題の立ち飲み酒場です。大井町に古くからある精肉店や製麺所の食材、豊洲市場直送の新鮮な魚介などをふんだんに使った創作和食とこだわりのお酒を堪能できます。

カウンター席やテーブル席のほか、テラス席も完備。TRACKS PARKや電車が行き交う様子を眺めながらお酒と食事を気軽に楽しめます

肉だけじゃない！ 魚も野菜も充実のラインナップ

海の恵みを味わい尽くす「MARE & OYSTER」

3階のTRACKS PARK寄りのエリアに出店

3階「MARE & OYSTER」は、富山湾から汲み上げた清浄な海洋深層水を48時間以上かけ流すことで浄化する特許技術を用いた「海洋深層水オイスター」を卸売・加工販売する牡蠣専門店による新業態。牡蠣を中心とした海の恵みを幅広く楽しめるシーフードカジュアルレストランです。

本日の生牡蠣は4ピースから販売。牡蠣の目利きが日本各地から選んだ良質な牡蠣を毎日入荷

「マーレ特製オイスターバーのペスカトーレ」や「本マグロのタリアータ」など、シーフード料理を幅広くラインナップしています。料理に合わせたいのは、牡蠣のために作られたオリジナルワイン「CACCCI（カッキー）」。白ワインはもちろん、赤ワインやロゼワインも揃い、グラスでも、デキャンタやボトルでも注文可能です。

試食した「オイスターロックフェラー」と「本日の生牡蠣」「カツオの藁焼き〜柚子胡椒のソースとハーブのサラダ〜」

この日試食した生牡蠣は、岩手県米崎産。つまり陸前高田市・広田湾の牡蠣でしたが、ふっくらとした身に程よい塩気があり、噛めばジューシーで爽やかな香りが広がり、至福の味でした。「オイスターロックフェラー」はクリーミーなオランデーズソースとほうれん草の組み合わせで味わいがガラリと変わり、牡蠣グラタンを食べているような満足感。「カツオの藁焼き」は藁焼きの香ばしさと柚子胡椒の爽やかさが相まって、スターターにぴったりだと感じました。

まぐろ好きはマスト！「仲卸直営 とろぼっち」

「MARE & OYSTER」の2軒隣にあります

同じく3階の「仲卸直営 とろぼっち」は魚のプロ・仲卸が営む魚専門店。豊洲市場・横浜市中央卸売市場・横須賀市大楠漁協で「買参権」を所有しているため、卸売業者から直接品物を仕入れることができ、目利きの職人が競り落とした魚を新鮮なうちに、抑えた価格で味わえます。

盛り上がったまぐろの解体ショー。写真はかまを切り落としたところ

その日に一番美味しい魚を日替わりで提供しますが、目玉はやっぱり「まぐろ」。取材時には福島県いわき市の小名浜港で延縄漁によりあがったまぐろの解体ショーが行われ、解体したまぐろが振る舞われました。

サラダでパワーチャージ「WithGreen」

３階CROSS PLAZAにあるサラダボウル専門店「WithGreen」

「しっかりと野菜をとりたい」という人には、サラダボウル専門店「WithGreen」がおすすめ。主食になるサラダは、忙しいワーカーや健康を意識する住民にとって心強い味方になりそうです。

3〜4月の季節限定「特製チリコンカンと新じゃがのタコライスサラダ」

季節限定の「特製チリコンカンと新じゃがのタコライスサラダ」を試食。皮付きでグリルした新じゃがやトマト、紫キャベツといった野菜とともに玄米とチリコンカンがたっぷりと入り、試食サイズでもかなり満足感がありました。「サラダではお腹いっぱいにならない」と思っている人は、是非お試しを。

パンとコーヒーで朝が始まる

大井町トラックスの朝を彩るのは、パン好きを唸らせる2つの名店。どちらも自家製天然酵母と高加水生地、長時間発酵が特徴なのですが、実は筆者は2店舗とも、1号店を時々プライベートで利用しています。この味を毎日気軽に楽しめる大井町住民が羨ましい！いずれも朝から営業していますので、モーニング利用にもぴったりです。

仕込み〜焼成まで店内で「L’Atelier du pain」

店内にはカウンターが6席。平日は7:30〜営業なので、出勤前にサッと朝食をとることもできそう

2階には六本木の人気ブーランジェリー「L’Atelier du pain（ラトリエ・デュ・パン）」が登場。仕込みから成形、焼成まですべて店内で行う「オールスクラッチ」にこだわってきた同店は「多店舗展開は難しい」と考えていましたが、今回は条件が整ったことから出店が決まりました。

六本木店のような石窯を入れることこそ叶いませんでしたが、十分なスペースを確保し、生地の特性を引き出す専用オーブンを採用することで条件をクリア

六本木の店舗で1番人気の「塩パン」は、白玉生地でバターを包み込み、ゲランドの塩で仕上げています。その場で試食しましたが、表面はカリッ、中はもっちりとした生地からバターがジュワッと広がり、幸せな味。あっという間に完食してしまいました。

1番人気の「塩パン」。手に持っただけでバターが染み出てきます

秘訣は生地の加水率。一般的には70〜80％程度であるのに対し、105％と水分量の高い生地に。低温長時間発酵により、もっちりと風味豊かなパンに仕上げています。

写真右上が大井町店限定の「ゆず薫る 濃厚もちもちフォンダンショコラ」、右下はお土産でいただいたパンで、六本木店で2番人気の「あんぱん」ときんぴらごぼうがたっぷりと詰まった「きんぴらごぼうパン」

店頭には常時60〜70種類のパンが並び、毎月新商品も登場するそう。定期的に通いたくなりますね。

テラスで楽しめるもちもちパン「les joues de BéBé」

シンプルなパンから総菜パン、スコーンやカヌレなど幅広いラインナップで目移りします

3階の駅近エリアに出店した「les joues de BéBé（レ・ジュ・ド・べべ）」は、その名の通り赤ちゃんのほっぺのような、やわらかくもちもちな食感のパンが売りのベーカリー。目黒店に続く2店舗目で、こちらも高加水生地・長時間発酵によるやわらかくもちもちとした生地が特徴です。

左上から時計回りに看板メニュー「BeBeパンプレーン」、赤ちゃんのおしりという意味のテーブルパン「ポポタン」、「BeBeドーナツ」と「チョコドーナツ」、「クロワッサン」と「パンオショコラ」

テイクアウトのほかイートインスペースも併設しており、店内でしか食べられないメニューも充実しています。

上段左から4種のジャムと楽しめるパンセット、ベーコンエッグフレンチトースト、下段左からピザトースト、フルーツフレンチトースト、チーズオムレツのオープンサンド

トレインビューのテラス席があることもポイント。日〜木曜日は20:00まで、金・土曜日は21:00まで営業しています。3階TRACKS PARK側に出店する「Pizzeria&Trattoria GONZO」の系列店とあって、ディナータイムにはしっかりと食事を楽しめます。

テラス席はペットの同伴も可能です

大井町店限定パンあり！「DEAN&DELUCA」

表面はパリパリ、中はしっとりとした食感の大井町限定ベーカリー「パンスイス」

「les joues de BéBé」の隣には、おなじみの「DEAN&DELUCA」もあります。カフェスペースでは、DEAN & DELUCA初登場となるバーガーなどが提供されるほか、都内選りすぐり11店舗のケーキを販売。毎週日曜日にはあの「PÂTISSERIE ASAKO IWAYANAGI」の生ケーキが登場します！ そして注目したいのが、オープン日から4月8日（水）まで大井町店限定で販売される進化系クロワッサン「パンスイス」。チョコカスタードとピスタチオブラウニーの2種類があり、要チェックです！

本格派コーヒーならここ「WOODBERRY COFFEE」

ダイレクトトレードで買い付けた高品質かつ独自性が高いコーヒー銘柄を数多く取り扱っています。豆やドリップパックのほか、より手軽に楽しめる瓶入りのブラックコーヒーも販売していました

コーヒー好きなら、用賀発のスペシャルティコーヒー専門店「WOODBERRY COFFEE（ウッドベリーコーヒー）」に注目です。サステナブルな豆選びと、バリスタの技術が光る一杯は、街歩きの疲れを癒やす最高のパートナーになるでしょう。

試飲した「KENIYA THAGEINI（ケニア サゲイニ）」。果実味と甘みをしっかりと感じました。筆者は普段、酸味が強めのコーヒーはあまり好まないのですが、こちらはしっかりと酸味を感じつつも後味が良く、おいしくいただきました

今回試飲したコーヒーはマシンで淹れていましたが（十分美味しかったですが）、こだわり派はハンドドリップで淹れてもらうこともできます。また、数種類を飲み比べできるテイスティングセットやバリスタセット、ゲイシャ種のコーヒーなどより高品質のコーヒーも楽しめます。

店頭には、コーヒーに合う焼き菓子なども並んでいました

「食事もしたい」という人には、サンドイッチやアサイーボウルなどのフードメニューも。8:00〜21:00と営業時間も長く、使い勝手の良さそうな1軒です。

サステイナブルな内装も注目「TULLY’S COFFEE ＆TEA」

紅茶と一緒に「MainMano」のケーキを楽しめることも特徴。写真は前列から、北海道小麦のルラード（ロールケーキ）、フォレノワール〜ダークチェリーショコラ〜、ゴーダチーズケーキ、ミルクレープヴァニーユ、クランブルアップルパイ

コーヒーより紅茶派という人は、安定の「TULLY’S COFFEE ＆TEA」が2階TRACKS PARK寄りのエリアに出店しています。アフリカの紅茶「マウライ」を使用したオリジナルブレンドのストレートティをはじめ、15種類以上のティメニューを揃えています。代々木上原で人気のブーランジェリー＆カフェ「MainMano（マンマーノ）」のスイーツも楽しめます。

各店で廃棄されるコーヒー豆を再利用した左官材により、地層をモチーフにした壁面に

内装にも注目、カウンター天板には生産工程で廃棄されるコーヒー豆を再活用したり、床にはタマゴの殻を再利用したバイオマス素材を採用したり、店内のいたるところにリサイクル素材を活用しており、シックで落ち着いた空間であるとともに、サステイナブルな取り組みを身近に感じることができます。

通販でおなじみのcottaが実店舗に！

初の実店舗となる「cotta STORE」。お菓子やパンを作るのが好きな人なら、一度は通販を利用したことがあるのでは？

2階のCROSS PLAZA近くに出店の「cotta STORE」は、お菓子・パン作りの材料を扱う日本最大級のECサイトの実店舗です。

「DAISO」で販売している製菓材料とは内容量が異なり、1個税込み420円、3個1,080円で購入できる使い切りタイプです

これまでは「DAISO」の製菓材料コーナーで一部商品を展開している以外、実店舗で購入する機会がありませんでしたが、目で見て、手に取って選ぶことができます。

店舗限定おやつブランド「PECOTTA」のクッキー。近隣で働く人が利用することを意識し、気軽につまめる商品をラインナップ

このほかにも、アトレ発のフードコート「WELLSIDE TABLE（ウェルサイド テーブル)」をはじめ、魅力ある飲食店が数多く出店しています。

【参考】JR大井町駅直結「OIMACHI TRACKS」3/28まちびらき！ 新改札口や駅周辺の動線の変化から「車両基地ビュー」まで、開業直前の様子をお届け https://tetsudo-ch.com/13025253.html

路地裏の熱気と最新のトレンドが融合した「OIMACHI TRACKS」。仕事帰りの一杯から、週末の家族でのランチ、そしてこだわりのコーヒータイムまで。大井町が“通り過ぎる駅”から“わざわざ降りる街”へと変わる瞬間を、ぜひその目と舌で確かめてみてください。

文・写真：斎藤若菜

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）