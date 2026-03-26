秋元真夏が3月25日、自身のInstagramを更新。『よるのブランチ』（TBS系）で訪れたハワイロケでのオフショットを公開している。

（参考：【写真】秋元真夏、ノースリーブでまったりハワイロケ パンサー 向井慧とのツーショットに「お似合い」「新婚旅行かと思った」）

秋元が出演する3月25日放送の『よるのブランチ』では、「祝5周年 ご褒美ハワイロケSP」と題しハワイご褒美ロケの模様を放送。秋元は放送前にInstagramで告知し、「綺麗な景色も美味しいものもたくさん満喫してきました～！！楽しかった」と告知し、ハワイでのオフショットを投稿した。

夕焼けをバックにハワイのビーチでしゃがんでカメラを見つめる写真、眠ってしまった秋元の寝顔などのロケショット、パンサー 向井慧とのツーショット、置物の間から秋元が顔を出した1枚など、様々なオフショットを披露。秋元が「とんでもないご褒美旅です」と綴ったように、ハワイロケの楽しい様子が伝わる思い出写真となっている。

コメント欄では、特に向井とのツーショットへの反響が大きく、「お似合いなんだよな」「新婚旅行かと思った」といったコメントが寄せられている。

（文＝本 手）