綾瀬はるか、41歳誕生日を迎え本人からメッセージ届く！ 前日には大胆肌見せモデルショットも公開
俳優・綾瀬はるかさんのマネージャーが運用するInstagramは3月25日に投稿を更新。24日に誕生日を迎えた綾瀬さんがファンに向けたメッセージを公開しました。
【写真】綾瀬はるかの美しい姿
水色のシースルー素材をまとったアーティスティックなポートレートと、誕生日ケーキの前で笑顔を見せる綾瀬さんの姿です。ケーキには出演作品のビジュアルが飾られ、「HAPPY BIRTHDAY 綾瀬はるかさん」とデコレーションされています。
ファンからは「お誕生日おめでとうございます」「はるかちゃんからのメッセージうれしい健康と幸福を祈ってます作品もとっても楽しみ！」「わー本人からのメッセージ嬉しい写真美人ですねぇー眼福です」「はるかちゃん、いや綾ちゃんですね、かわいい、それだけです」「本当〜に美しく麗しい」などのコメントが寄せられています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】綾瀬はるかの美しい姿
誕生日にファンへ感謝のメッセージ同アカウントは「みなさん、沢山のお祝いのメッセージをありがとうございます 今年は多くの作品が控えていますのでみなさんに楽しんでいただけたら嬉しいです」と綾瀬さんからのメッセージをつづり、写真を2枚載せています。
ファンからは「お誕生日おめでとうございます」「はるかちゃんからのメッセージうれしい健康と幸福を祈ってます作品もとっても楽しみ！」「わー本人からのメッセージ嬉しい写真美人ですねぇー眼福です」「はるかちゃん、いや綾ちゃんですね、かわいい、それだけです」「本当〜に美しく麗しい」などのコメントが寄せられています。
「笑顔溢れる素敵な1年になりますように」24日の誕生日当日の投稿では「笑顔溢れる素敵な1年になりますように」と、マネージャーが綾瀬さんに寄せたメッセージをつづり、綾瀬さんの撮影オフショットを3枚載せています。1枚目は満面の笑みで、2枚目は肩を出した黒いドレス姿でデコルテが美しいです。3枚目では赤い衣装姿も。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)