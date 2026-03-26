BTS、ロンドン＆NYでも大規模演出 『BTS THE CITY ARIRANG』映像公開
約3年9ヶ月ぶりに完全体で活動を再開したBTSが、公式YouTubeチャンネルで『BTS THE CITY ARIRANG』のコンピレーション映像を公開した。
【動画】圧巻の映像！『BTS THE CITY ARIRANG』
『BTS THE CITY ARIRANG』は、BTSのカムバックを記念し、世界の主要都市を巨大な祝祭の場、そして没入型メディア空間へと拡張したプロジェクト。ロンドンのサウスバンクとニューヨークのブルックリン・ブリッジも、BTSのカムバックを祝う舞台となり、ロンドンのランドマークである「ロンドン・アイ」は、鮮烈なレッドの照明でライトアップされ、壮観な景観を演出。周辺の建物外壁には、韓国の伝統的な提灯「青紗燭籠（チョンサチョロン）」を手にしたメンバーの姿やアルバムロゴが映し出され、メディアファサード（外壁映像）が展開された。
ニューヨークでは、マンハッタンのスカイラインを背景にドローンショーが展開された。「NEW YORK, WHAT IS YOUR LOVE SONG?」「ARIRANG」、そしてグループ名「BTS」とメンバー7人を象徴する数字「7」が夜空に鮮明に描かれた。数百台のドローンは北斗七星の形も表現し、国境を越える感動を演出した。
映像には、ソウル中心部で展開された華やかなメディアファサードを楽しむ市民の姿も収められている。新世界スクエアでは、メンバーが今にも画面から飛び出してくるかのような立体的な3Dビジュアルが公開され、大きな注目を集めた。また、国宝第1号・崇礼門の城壁をスクリーンに見立てたメディアファサードでは、悠然と歩くBTSのシルエットが壮大に描かれ、現場に集まった数千人の市民はスマートフォンで特別な瞬間を記録した。この崇礼門のメディアファサードは3月20日にBTSのカムバックを記念して実施されたものであり、文化遺産に現代的な演出を融合させた取り組みとなった。
祝祭の熱気は各地へと広がり、南山ソウルタワーにはニューアルバム『ARIRANG』のロゴが浮かび上がり、トゥクソム漢江公園の上空では数千台のドローンがメンバー7人の顔を精巧に描き出し、観客から大きな歓声が上がった。さらに汝矣島漢江公園の「ラブソング・ラウンジ」では、バスキング公演や多彩な体験イベントも開催された。
「BTS THE CITY ARIRANG」は、ソウル、ロンドン、ニューヨークをひとつに結ぶ世界規模の祝祭として展開された。ソウルでは今後、東大門デザインプラザの「ARMY広場」や清渓川の「ラブクォーター」など、都市の魅力を体感できるプログラムが順次公開される予定となっている。
【動画】圧巻の映像！『BTS THE CITY ARIRANG』
『BTS THE CITY ARIRANG』は、BTSのカムバックを記念し、世界の主要都市を巨大な祝祭の場、そして没入型メディア空間へと拡張したプロジェクト。ロンドンのサウスバンクとニューヨークのブルックリン・ブリッジも、BTSのカムバックを祝う舞台となり、ロンドンのランドマークである「ロンドン・アイ」は、鮮烈なレッドの照明でライトアップされ、壮観な景観を演出。周辺の建物外壁には、韓国の伝統的な提灯「青紗燭籠（チョンサチョロン）」を手にしたメンバーの姿やアルバムロゴが映し出され、メディアファサード（外壁映像）が展開された。
映像には、ソウル中心部で展開された華やかなメディアファサードを楽しむ市民の姿も収められている。新世界スクエアでは、メンバーが今にも画面から飛び出してくるかのような立体的な3Dビジュアルが公開され、大きな注目を集めた。また、国宝第1号・崇礼門の城壁をスクリーンに見立てたメディアファサードでは、悠然と歩くBTSのシルエットが壮大に描かれ、現場に集まった数千人の市民はスマートフォンで特別な瞬間を記録した。この崇礼門のメディアファサードは3月20日にBTSのカムバックを記念して実施されたものであり、文化遺産に現代的な演出を融合させた取り組みとなった。
祝祭の熱気は各地へと広がり、南山ソウルタワーにはニューアルバム『ARIRANG』のロゴが浮かび上がり、トゥクソム漢江公園の上空では数千台のドローンがメンバー7人の顔を精巧に描き出し、観客から大きな歓声が上がった。さらに汝矣島漢江公園の「ラブソング・ラウンジ」では、バスキング公演や多彩な体験イベントも開催された。
「BTS THE CITY ARIRANG」は、ソウル、ロンドン、ニューヨークをひとつに結ぶ世界規模の祝祭として展開された。ソウルでは今後、東大門デザインプラザの「ARMY広場」や清渓川の「ラブクォーター」など、都市の魅力を体感できるプログラムが順次公開される予定となっている。