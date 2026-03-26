オズワルド伊藤、破局後の切実な悩み明かす　既婚者からは“際どいアドバイス”「全部解決する」

千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。

3月22日（日）の同番組では、新婚芸人が“際どい持論”を展開し、慌てて制止される場面があった。

©AbemaTV,Inc.

今回は、結婚を“正義”と掲げる既婚芸人たちが、恋に悩む独身芸人に愛ある説教をする新企画「独身芸人に愛のスパルタ説教 だからお前はダメなんだ！」を開催。

アドバイザーとして、『キングオブコント』ファイナリストの青山フォール勝ち（ネルソンズ）、ロングサイズ伊藤（や団）、そしてピン芸人の野田ちゃんら新婚の既婚芸人軍団が登場した。

©AbemaTV,Inc.

スタジオには相談者として伊藤俊介（オズワルド）が登場。以前交際していたイワクラ（蛙亭）との破局が話題になった彼に対し、ノブが「こんなに別れた後の話が、お互いメディアに載る2人珍しい」「イワクラも結構言ってるよね」と水を向ける。

すると、伊藤は「直接言われるより、俺の悪口がLINEニュースで届くほうが嫌」と、破局報道後のリアルな困惑を明かし、スタジオの笑いを誘った。

「今の生活では結婚は難しい」「どこまで我を貫いていいのかわからない」という伊藤の切実な悩みに対し、ロングサイズ伊藤が「男と女は抱いていれば全部解決する」と、際どい持論を展開。

まさかの暴論に、伊藤は「これをLINEニュースで届けるわけにはいかない」と慌てて制止する事態となっていた。