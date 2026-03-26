「まだ完治はしていない」左手骨折で“握力8kg”からの回復遂げたGK鈴木彩艶「感覚は良くなっている」

「まだ完治はしていない」左手骨折で“握力8kg”からの回復遂げたGK鈴木彩艶「感覚は良くなっている」