一切やめる

芸人のカンニング竹山が「ニュースをやめます」と宣言したことが話題になっている。彼は3月16日に自身のXで「ABEMA Prime」（ABEMA）から卒業することを報告した。さらに、13日に配信したポッドキャスト番組の中で、この春からニュース番組の仕事を一切やめることを宣言した。【ラリー遠田／お笑い評論家】

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【写真】たしかに「納得」…カンニング竹山の“キレ芸”の完成度を上げるために参考にした“芸人”とは？

もともと彼は、政治などの難しいニュースを芸人の立場からわかりやすく伝える役目として、報道番組や情報番組のコメンテーターの仕事を引き受けていた。最初はその仕事に面白さを感じていた。

カンニング竹山

だが、最近になって、人々がネットを通して自由に情報を収集したり発信したりできるようになったことで、自分の役割が要らなくなっているのではないか、と考えたのだという。

竹山のこの発言が注目されたのは、彼が長年「芸能人コメンテーター」というポジションを象徴する存在だったからだ。彼のニュース撤退宣言は、1人のタレントの意思表明であるだけではなく、その役割自体の賞味期限が切れつつあるのではないか、という鋭い問題提起にもなっていた。

竹山は芸人が本職であり、ニュースの専門家ではない。だが、テレビタレントとして生き残る道を探る中で、彼は情報番組やニュース番組の中に独自の居場所を見つけた。

そこには時代の要請もあった。2000年代後半頃から、情報番組のコメンテーターとして、タレントが積極的に起用されるようになってきた。かつては報道とバラエティは明確に分かれていて、バラエティ系の芸人やタレントが報道系の番組に出ることはなかったのだが、徐々にその壁が崩れてきたのだ。

政治・経済のニュースや社会問題を扱うとき、知識のある解説者だけでは堅苦しく見えてしまう。そのため、一般視聴者の怒りや違和感を言葉にできる芸能人コメンテーターが重宝されるようになった。

竹山はそのポジションに適していた。年齢的にも十分な貫禄があるし、もともと「キレ芸」を売りにしていた彼は、世の中の理不尽な出来事に対して怒りを表明するのが似合っていた。怒るべきところで怒り、視聴者が言いたいことを少し乱暴なくらいの言葉で言い切ってみせる。彼は世間の声を代弁するのに適した存在だった。

ネットで十分

だが、ネット文化の発達によって、彼らの存在意義はどんどん失われていった。かつての芸能人コメンテーターには、複雑なニュースを「普通の人にもわかる言葉」に変換する役目があった。

しかし今、その仕事はネットの中だけで完結してしまう。ネットニュースの記事で要点は短くまとめられ、SNSでは無数の投稿が論点を整理し、YouTubeやポッドキャストでは専門家を含む多くの論客が最新ニュースについて丁寧な解説をしてくれる。報道される内容を深く知りたい人は、ネット上のさまざまなツールやサービスを活用することで何でも気軽に学べる。

また、芸能人コメンテーターは、ネットニュースやSNSでの切り取り被害にも悩まされるようになった。番組内での発言の一部が、文脈を無視した形で切り取られて、ネットニュースやSNSで拡散され、大炎上を引き起こしたりする。本人が意図していない形で発言が独り歩きしてしまうことが頻繁に起こるようになった。

竹山もその被害者の1人である。「ABEMA Prime」で、国旗損壊罪の是非について議論した際の発言が問題視され、激しくバッシングされた。こういう経験も竹山がニュース撤退を決めるきっかけになったのだと考えられる。

竹山がニュース撤退を決意することができたのは、彼が時代遅れになったからではなく、時代の変化に敏感だったからだ。メディア環境が変わったことで、ニュースの消費のされ方が変わり、芸能人コメンテーターの存在意義が失われることになった。この時代の大きな流れをつかんでいたからこそ、彼はそこからいち早く撤退することにしたのだろう。

もちろん、今でも芸能人コメンテーターを起用している番組はあるし、すべての人が不要な存在になってしまったわけではない。しかし、今の時代には、芸能人コメンテーターは今まで以上に厳しい目で見られるようになっていて、意識を高く持っていなければ生き残れない状況になっている。

竹山の撤退宣言は、1人の芸人の進路変更ではなく、テレビにおける芸能人コメンテーターという役割そのものが曲がり角に来ていることを示す象徴的な出来事だったのだ。

ラリー遠田（らりー・とおだ）

1979年、愛知県名古屋市生まれ。東京大学文学部卒業。テレビ番組制作会社勤務を経て、作家・ライター、お笑い評論家に。テレビ・お笑いに関する取材、執筆、イベント主催など多岐にわたる活動を行っている。お笑いムック『コメ旬』（キネマ旬報社）の編集長を務めた。『イロモンガール』（白泉社）の漫画原作、『教養としての平成お笑い史』（ディスカヴァー携書）、『とんねるずと「めちゃイケ」の終わり 〈ポスト平成〉のテレビバラエティ論』（イースト新書）、『お笑い世代論 ドリフから霜降り明星まで』（光文社新書）、『松本人志とお笑いとテレビ』（中公新書ラクレ）など著書多数。

デイリー新潮編集部