２５日放送の日本テレビ系「有吉の壁 ２時間生放送ＳＰ」（水曜・午後７時）で結婚を電撃発表したお笑いタレントのもう中学生（４３）が、ＳＮＳで改めて結婚を報告した。番組内ではお相手を「えりさん」とだけ報告していたが、それが長野県上田市出身で女優、モデル、タレントとして活動する恵理（３２）であることがわかった。

恵理が自身のインスタグラムとＸを更新。「皆様へ この度、私恵理はもう中学生さんと結婚いたしました」と報告。

「優しく、穏やかで、お笑いが大好きな彼と、大量のダンボール作品と共に、一日一日を大切に過ごしていきたいと思います。これまでお仕事でお世話になった方々、応援してくださる皆様、関わり支えてくださった皆様に心から感謝しております。お仕事はこれからもマイペースに続けていきたいと思っています。

今後ともよろしくお願い致します。２０２６年３月２５日」とつづった。

恵理はＸのプロフィール欄で「長野県上田市出身。信州上田観光大使。女優 モデル タレント リポーター ラジオパーソナリティー 防災士」と自己紹介している。