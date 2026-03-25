お笑いタレント・もう中学生（４３）が２５日、日本テレビ「有吉の壁」で結婚を電撃発表した。結婚相手はモデル・俳優の恵理（３２）で、ＳＮＳで「優しく、穏やかで、お笑いが大好きな彼と、大量の段ボール作品と共に、一日一日を大切に過ごしていきたいと思います」と記した。もう中と同じ長野出身で、公式ＳＮＳには「信州上田観光大使モデル／タレント／リポーター／ラジオパーソナリティー／防災士／調理師免許／麹つ