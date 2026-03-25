Snow Manが凄腕エージェントに！目黒蓮主演映画『SAKAMOTO DAYS』主題歌「BANG!!」のMV公開

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Snow ManがオフィシャルYouTubeチャンネルにて「BANG!!」のMVを公開した。

■メンバー自身が追求した臨場感あふれるアクションシーンは必見

「BANG!!」は目黒蓮が主演を務める映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日公開）の主題歌で、抑えきれない衝動と愛を“弾丸”にたとえ、闇のなかでも前へ進む覚悟を描いたアグレッシブなラブアンセム。4月29日発売されるSnow Manの13枚目のシングルにも収録される。

3月21日にSnow ManのオフィシャルX、TikTokで公開されたティザー映像には、TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』で主人公・坂本太郎のキャラクターボイスを担当する声優・杉田智和のナレーションで幕を開けるMVの冒頭が投稿され、「『SAKAMOTO DAYS』の世界観にSnow Manが入り込んでいるみたい」「すごいスケール」「めちゃくちゃワクワクするー！」といったコメントで盛り上がりをみせた。

今回公開されたMVは、架空の無法都市を舞台に、コンビニエンスストア「Snow Mart」を隠れ蓑にする9人の凄腕エージェントが悪を討つストーリー。

リアルに再現された架空のコンビニ店舗「Snow Mar」や配送トラックに扮した移動型アジト、写真現像所や敵の拠点など、こだわりの美術セットにも注目だ。

メンバー自身が追求した臨場感あふれるアクションシーンは、身近にある道具やシチュエーションを活かして戦うなど、原作とリンクしている点も見逃せないポイントとなる。

振り付けは、s**t kingが担当。映画に登場する「カップラーメンをすする動作」をモチーフにした動きや、サビ冒頭の歌詞にあわせて右手が「銃」から「LOVE」を象徴する「L」の形へと変化する動きなど、作品の世界観を細部にまで詰め込んだこだわりの振り付けとなっている。

まるでアクション映画のような没入感とスリルが味わえる、見どころ満載のMVをぜひチェックしよう。

■リリース情報

2026.04.29 ON SALE

SINGLE「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」

■関連リンク

映画『SAKAMOTO DAYS』作品サイト

https://skmtdays-movie.jp/

Snow Man OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/43

https://mentrecording.jp/snowman/