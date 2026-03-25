犬が散歩中に『見つめてくる』心理５選

皆さんは愛犬と散歩中、愛犬がこちらを見つめてくることはありませんか。じっと見つめてきたり、歩いている最中にチラチラ見てきたりするのはなぜなのでしょう。ここでは、そんな犬が散歩中に見つめてくる心理を解説します。

1.楽しい気持ちを共有したい

散歩中、楽しげな表情で飼い主をチラチラと見上げてくるわんこは多くいます。これは、楽しい時間を飼い主と共有したいという心理が働いているのです。

「楽しいね！」「飼い主さんも楽しい？」と楽しい気持ちや嬉しい気持ちを大好きな飼い主と共有することで、幸福感に満たされたいという思いがあるのでしょう。

2.飼い主の指示が出ていないか確認している

時折チラチラと飼い主を見上げたり、信号待ちなどで立ち止まっているときに、飼い主をじっと見上げてきたりするわんこも多くいます。

これは、飼い主が指示を出していないか確認しているサインです。「何か指示を出されていないかな？」「指示を出されたらすぐに対応できるように……」と飼い主の行動を観察しています。

3.飼い主の存在を確認して安心している

家とは違い、屋外は警戒心の強い犬にとって危険や不安要素がたくさんあります。そんな中でも、飼い主が隣にいるだけで安心感が芽生え、楽しく散歩できるのです。

安心感を得るためには、飼い主が隣をちゃんと歩いているかどうか確認する必要があります。わんこが飼い主を散歩中に見つめてくるのは、飼い主が自分の隣にいることを確認し、守ってくれる安心感を得るためでもあるのです。

4.要求したいことがある

「あっちに行ってみたい！」「もう歩きたくない」「おやつが食べたい」など、要求したいことがあるときも、飼い主をじっと見つめてきます。

要求したい内容によっては、その場から動こうとせず、踏ん張りながら飼い主を見つめてくることもあるでしょう。

5.向かう先に不安を感じることがある

向かう先に苦手なわんこを発見したり、以前怖い出来事に遭遇してしまい、トラウマを抱いていたりする場合は、「あっち怖い」「不安だよ」という気持ちを視線で訴えてくることがあります。

このような状況では、立ち止まったり、背中を丸めるようにして歩いたり、しっぽを足の間に挟んだりと不安サインを見せているので、愛犬が不安にならないよう対応してあげてください。

信頼関係を築くための適切な対応

愛犬と散歩中に信頼関係を築くためには、愛犬のアイコンタクトに気づき、その理由を正確に汲み取ることが大切です。

例えば、楽しそうに見上げてきた時は、「楽しいね」という気持ちを込めて笑顔を向けたり、不安そうに見つめてくるときは、何に対して不安を感じているのか考え、ルートを変えたり抱っこしてあげたりして不安を解消してあげましょう。

このように、愛犬からのアイコンタクトに的確に応えることで、「飼い主さんはわかってくれている」という思いが信頼関係構築につながります。

まとめ

今回は、犬が散歩中に見つめてくる心理をご紹介しました。散歩中に見つめてくるのは、飼い主に対する愛情や信頼の証です。どのような心理が働いているのかを汲み取り、適切に対応してあげましょう。