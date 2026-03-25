俳優・北川景子（39）の夫で歌手のDAIGO（47）が24日、SNSを更新。家族で島根県を訪れたことを明かし、子どもたちの写真に反響が寄せられている。

【映像】DAIGOの子どもたち（複数カット）

2016年に北川と結婚し、5歳の長女と2歳の長男、2人の子どもを育てているDAIGO。Instagramでは、北海道のテーマパークを訪れた際の写真や、「妻と娘と息子が写ってる!!!!」とコメントした、収録現場で誕生日をお祝いしてもらった様子など、貴重な家族ショットもたびたび披露してきた。

妻の北川は2025年9月に放送を開始したNHK連続テレビ小説『ばけばけ』に出演。3月17日に更新したXでは、共演した俳優・板垣李光人と島根県で行われた『ばけばけ』のトークイベントに出席したことを報告し、出雲大社や松江城、小泉八雲記念館などを訪れた様子も披露していた。

子どもたちの写真に反響

3月24日にはDAIGOがSNSを更新。「島根、こないだ行きました！出雲大社、出雲そば、銅像、お墓参り！行けてよかった！DAIGOは目立たなかった！！」と、北川のトークイベントが行われた会場での写真や、島根県出身で第74代内閣総理大臣を務めた祖父・竹下登の銅像の足元に座り込む子どもたちの姿を公開。

この投稿には、「なんとご家族で来られてたんですねー！」「この夫婦は本当に仲が良いのが伝わってくるね」「お子さんたち、めちゃ大きくなりましたね〜！」「娘ちゃん、ママのミニチュアみたい！雰囲気そっくりです！」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）