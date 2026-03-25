“V型12気筒エンジン”搭載の「超超超・高級セダン」世界初公開！

2026年3月24日、ドイツのシュトゥットガルトにて、メルセデス・ベンツが誇る究極のラグジュアリーブランド「メルセデス・マイバッハ」の頂点に君臨する、「新型Sクラス」が発表されました。

このモデルについて同社は、マイバッハSクラスの歴史上「最も大規模な改良」と述べており、内外装の圧倒的なブラッシュアップは当然として、先進のデジタル体験やパーソナライゼーションの拡充など、真のラグジュアリー体験をさらなる次元へと引き上げる野心的なモデルに仕上がっています。

【画像】超カッコイイ！ これがV型12気筒エンジンの「超超超・高級セダン」です！（38枚）

この新型マイバッハSクラスのエクステリアにおいて最も目を引くのは、これまで以上に堂々たる風格を手に入れたフロントマスクです。

象徴的なマイバッハ専用のフロントグリルは従来よりも20％も大きくなり、その周囲の輪郭や上部の「MAYBACH」ロゴが上品に発光するイルミネーション機能を新たに搭載。

市場によっては、ボンネットにそびえ立つスリーポインテッドスターやCピラーのマイバッハエンブレムまで光るというから驚きです。

さらに、ヘッドライト内部に施されたローズゴールドのアクセントや、走行中でも中心のスターマークが常に直立し続ける特殊なベアリング機構を備えた鍛造アルミホイールなど、細部に至るまで徹底的なこだわりと静かな威厳が貫かれています。

また、ダークトーンで統一した渋いスタイルが人気の「Night Series（ナイトシリーズ）」のボディカラーには、これまでのグレーやブラックなどに加え、新たに深みのある「ノーティックブルー・メタリック」が追加設定され、選択の幅がさらに広がりました。

「繭に包まれるような極上の空間（コクーン・エフェクト）」をテーマに掲げるインテリアも、劇的な進化を遂げています。

最大の見どころは、ダッシュボード全面を覆う巨大な「MBUXスーパースクリーン」の採用です。

マイバッハ専用の美麗なグラフィックと、ローズゴールドに輝くメーターリングが、最先端のデジタル技術と伝統的な職人技を見事に融合。

さらに、マイバッハモデルとしては初搭載となる次世代OS「MB.OS」により、ChatGPTなどの高度なAIと連携した賢いバーチャルアシスタントが、対話を通じて乗員を完璧にサポートしてくれます。

もちろん、後席のVIPに向けた“おもてなし”にも抜かりありません。

ボタンひとつで優雅に開閉する「自動コンフォートドア」をはじめ、専用の冷蔵庫、そして揺れる車内でも倒れないようにホールドされる「Robbe & Berking」社製の銀製シャンパングラスなど、まさに走るファーストクラスと呼ぶにふさわしい至れり尽くせりの装備が用意されています。

また、環境に配慮する現代の富裕層のニーズに応え、マイバッハとして初めて、植物由来の繊維などを用いた「レザーフリー（本革不使用）」の高品質な内装オプションも選択可能になりました。

この新型マイバッハSクラス心臓部となるパワートレインは、厳しい環境規制に対応すべく進化を遂げています。

欧州市場のトップエンドを担う「S 680」には、新世代の4リッターV型8気筒ツインターボエンジンにマイルドハイブリッドを組み合わせ、これまでのV型12気筒エンジンに匹敵する最高出力450kW（約612馬力）＋モーター出力17kW（約23馬力）を発揮。

圧倒的なパワーと究極の滑らかさを両立しました。

さらにプラグインハイブリッドモデルの「S 580 e」もモーター出力が大幅に引き上げられたうえ、EV走行のみで約100kmの航続を実現しています。

なお、熱狂的なファンのために、一部の市場では引き続き伝統のV型12気筒エンジンを搭載した「S 680」も販売されるという嬉しい発表も。

そのほか特筆すべきは、限界を知らない究極のオーダーメイドプログラム「MANUFAKTUR Made to Measure」です。

顧客は150種類以上のボディカラー、400種類以上の内装色の中から好みの組み合わせを選べるだけでなく、過去の歴史的なカラーの復刻や、ステッチの色一本に至るまで、専門のコンサルタントと相談しながら「世界に一台だけのマイバッハ」を仕立て上げることができます。

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自動車誕生から140周年という記念すべき2026年に、メルセデス・ベンツが持てる技術と情熱のすべてを注ぎ込んで完成させた新型マイバッハSクラス。

それは単なる移動手段の枠を遥かに超え、ステータスと最先端テクノロジーが完璧な調和を奏でる、現代の最高傑作と言えるでしょう。

欧州市場では、3月25日から早くも受注がスタートしていますが、日本への上陸が今から待ち遠しい一台です。