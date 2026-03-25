英国遠征中のサッカー日本代表は、いずれも国際親善試合KIRIN WORLD CHALLENGE 2026で3月29日にスコットランド代表（ハムデン・パーク）、4月1日にイングランド代表（ウェンブリー・スタジアム）と対戦。この2試合に向けた予想陣容をまとめる。

【画像】第二次森保ジャパンの全試合スタメン図

今年6〜7月に開催されるFIFAワールドカップの登録メンバー発表前では最後の強化試合で、そのW杯出場国と連戦する貴重な機会。多くの主力を怪我で欠く苦しい状況ではあるが、森保一監督はメンバー発表会見で、「W杯に向けた選手選考の場となるし、11月から活動が長く空いた中でもう一回、基本コンセプトを確認しながら積み上げてチームを強化したい」と語り、W杯に向けたラストサバイバル＆戦術スタイルの確認を今遠征のテーマに掲げた。

W杯メンバーの最終選考の場なうえ、移動を伴う中2日で2試合を戦うため、ある程度はターンオーバーして多くの選手がピッチに立つはずだ。最新FIFAランキングだと、日本は19位で、イングランドは4位、スコットランドは38位。イングランド戦でより主力をまとめる可能性が高いだろう。

ポジション別に見ていくと、まずGKは右手骨折から復活した鈴木彩艶（パルマ）がもちろん一番手。二番手争いをしている早川友基（鹿島アントラーズ）と大迫敬介（サンフレッチェ広島）は、どちらかがスコットランド戦で起用されるか。

期待の大きかった冨安は招集を辞退

最終ラインはアジア予選で主力だった板倉滉（アヤックス）と町田浩樹（ホッフェンハイム）、若手の高井幸大（ボルシアMG）が怪我で不参加。さらに、1年9か月ぶりの招集となった冨安健洋（アヤックス）、今冬に渡ったブンデスリーガで躍動する安藤智哉（ザンクトパウリ）が怪我で遠征を辞退するなど誤算が続いている。

1年ぶりの復帰となった伊藤洋輝（バイエルン）も、故障から戻ったばかりで直近2試合は7分間、19分間しかプレーしていない。森保監督は「冨安（後に辞退）と伊藤のポテンシャルを考えれば、コンディションさえ良ければW杯で戦っていい選手」と前置きしつつ、「チームコンセプトを確認してもらいつつ、コンディションを見たい」とした。今遠征はスポット的な起用になるか。

それを踏まえると、渡辺剛（フェイエノールト）、谷口彰悟（シント＝トロイデン）、鈴木淳之介（コペンハーゲン）がファーストセットか。スコットランド戦は瀬古歩夢（ル・アーヴル）の先発もありえるだろう。

また、様々なシチュエーションがありえるW杯に向けては、3−4−2−1以外の布陣も試行したいタイミング。両SBをこなす冨安は不参加となったが、伊藤は左SBでも機能するし、菅原由勢（ブレーメン）と追加招集された橋岡大樹（ヘント）は右SBが本職だ。スタートからはともかく、試合途中から4バック（4−2−3−1か4−3−3）のテストをする可能性がある。

ボランチは、怪我の遠藤航（リヴァプール）、1年ぶりの代表復帰が叶わなかった守田英正（スポルティング）が不参加。鎌田大地（クリスタル・パレス）と佐野海舟（マインツ）が軸になるはずで、藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）と田中碧（リーズ）、さらにボランチとシャドーで機能する佐野航大（NECナイメヘン）などが選択肢になる。鎌田もシャドーと併用されてきたが、遠藤と守田が不在のため今シリーズは基本的にボランチ専念だろう。

シャドーの人選は今シリーズで最大の焦点

右WBは堂安律（フランクフルト）、伊東純也（ゲンク）、菅原、左WBは三笘薫（ブライトン）、中村敬斗（スタッド・ランス）、前田大然（セルティック）というのが従来の序列。ただ、今シリーズはシャドーの主力である前十字靭帯断裂の大怪我を負っているMF南野拓実（モナコ）とMF久保建英（レアル・ソシエダ）が不参加。堂安と中村はシャドーが主戦場になるか。

このシャドーは、今シリーズで最大の焦点だ。堂安と中村に加え、三笘や伊東も過去2年で何度も担っており、彼らを回すのが最初のソリューション。一方でブンデスリーガで絶好調の鈴木唯人（フライブルク）を抜擢する手もあり、フィールドプレーヤーでは唯一の国内組でWBでも機能する佐藤龍之介（FC東京）、マルチの佐野航大、そしてCFと兼任の町野修斗（ボルシアMG）なども控える。とくに南野のW杯欠場が有力視される左シャドーに誰を置くか。森保監督の決断が注目される。

CFはエースの上田綺世（フェイエノールト）、二番手の小川航基（NECナイメヘン）、町野、後藤啓介（シント＝トロイデン）、そして初招集された塩貝健人（ヴォルフスブルク）の5人が呼ばれた。上田がイングランド戦に回るとすれば、スコットランド戦の先発は小川、町野、後藤の争いになるか。

20歳の塩貝は、わずか1年半で大学3部リーグからブンデスリーガまで上り詰めた急上昇株。傑出したスピードとパワーを持ち、今冬まで所属していたNECでは主にスーパーサブとして活躍していた。森保監督も「実はもっと早いタイミングでも招集を考えていた。NECでもハードワークし、貴重なゴールを奪っていた。1%でもW杯で勝つ可能性を上げる選択肢を持つために招集させてもらった」と期待する通り、今シリーズのインパクト次第ではW杯メンバーにも食い込みうる。

W杯に向けた選手選考と準備を兼ねた英国遠征で、はたして森保監督はどんな采配を振るうのか。注目される。

（ABEMA／サッカー日本代表）

