日本相撲協会は２５日、エディオンアリーナ大阪で理事会と年寄総会を開き、職務分掌を決定した。

八角理事長（元横綱北勝海）に次ぐ実質協会ナンバー２の事業部長には、出羽海親方（元幕内小城乃花）が就任。教習所長も兼務する。

巡業部長は高田川親方（元関脇安芸乃島）、危機管理部長は佐渡ケ嶽親方（元関脇琴ノ若）、広報部長は藤島親方（元大関武双山）に決まった。審判部長には浅香山親方（元大関魁皇）と尾上親方（元小結浜ノ嶋）が就いた。

地方場所部長は大阪が伊勢ノ海親方（元幕内北勝鬨）、名古屋が追手風親方（元幕内大翔山）、九州は片男波親方（元関脇玉春日）が担当する。

前期退りで理事を退いた春日野親方（元関脇栃乃和歌）、境川親方（元小結両国）、芝田山親方（元横綱大乃国）、勝ノ浦親方（元幕内起利錦）は役員待遇委員となった。元理事の山響親方（元幕内巌雄）も巡業部副部長として役員待遇委員に新任した。

広報部の親方が増えた。前の佐渡ケ嶽部長体制では協会本部の西岩親方（元関脇若の里）、記者クラブ担当の湊川親方（元大関貴景勝）がいた。今回は藤島部長の下に、前述の２人に協会本部の田子ノ浦親方（元幕内隆の鶴）、記者クラブに春日山親方（元関脇勢）が加入する。

事業部長に就いた出羽海親方は「相撲人気をいかに継続するか。一つ一つ勉強しながら、全て自分一人ではなく、協力してやりたい」と話した。

また、審判部には新たに君ケ浜親方（元関脇隠岐の海）、佐ノ山親方（元幕内千代の国）が加わった。