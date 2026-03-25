キャプテンスタッグ創立50周年記念アイテム 写真＝パール金属

キャプテンスタッグ創立50周年記念アイテムを見逃すな！

キャプテンスタッグは、日本を代表するアウトドアブランドのひとつ。1976年に誕生し、キャンプ用品やバーベキュー用品、アウトドアファニチャーなど、幅広い製品を展開してきた。現在は総合アウトドアブランドとして知られ、初心者からベテランキャンパーまで幅広い層に支持されている。

ブランド名には、自然の中で力強く生きる牡鹿（STAG）の姿をイメージし、アウトドアの世界でリーダー的存在になるという思いが込められている。

長年にわたり、扱いやすさと手頃な価格を両立した製品を数多く展開。テントやチェア、クーラーボックス、バーベキューコンロといったキャンプの定番アイテムから、ソロキャンプ向けのコンパクトギアまでラインナップを拡充し、扱う商品はなんと1万5000アイテムを超える。現在も年間300～500アイテムを展開しているというから驚く。

そして2026年、ブランド創設50周年という大きな節目を迎えたキャプテンスタッグはこれを記念し、特別仕様の限定アイテムやコラボレーショングッズなど、多彩な記念モデルを発表した。

キャプテンスタッグが過去に発行したパンフレットやカタログ。実は「OUTDOOR Life」という雑誌も刊行していた

クルマに積んでおきたい限定アイテムを勝手に厳選！

ブランド創設50周年を迎えたキャプテンスタッグは、この節目をアメリカの文化に倣い「50th Golden Anniversary」と位置付けた。「ブラック＆ゴールド」をあしらい、プレミアム感を演出した記念グッズを展開する。

ラインナップは、チェアやテーブル、クーラーボックス、マグカップなど、ユーザーから長年愛されてきた人気モデルがベース。記念ロゴや特別カラーを施した限定仕様となっており、コレクションアイテムとしても注目される。

今回は、限定感を味わえると同時にクルマに積んでおきたい5アイテムを、KURU KURA編集部が厳選して紹介。掲載しきれなかったアイテムは、ギャラリーページでチェックしてほしい。

1. CSG ステンレスシェラカップ320ml 50thロゴ

「CSG ステンレスシェラカップ320ml 50thロゴ」税込2970円

シェラカップは料理や飲み物の準備に便利で、鍋の代わりや計量カップ、食器代わりとしても使えるキャンプの大定番アイテム。50周年記念モデルでは、燕三条の磨き技術を駆使し、外面はブラスト加工でザラザラに、内面は鏡面加工で美しい輝きを放つ仕上がり。長年、金属加工と向き合ってきたキャプテンスタッグの歴史を感じられる一品だ。

真鍮製のシェラカップも同時に展開しているので、そちらも注目したい。税込価格は各2970円※。生産数は1000点前後ということで、瞬く間に完売している。

※価格はすべて編集部調べ

2. CSG アルミロールテーブルコンパクト（ブラック）

「CSG アルミロールテーブルコンパクト（ブラック）」税込3960円

「鹿番長のアレ」として多くのユーザーに愛されるアルミ製ローテーブル。脚部をスチールにすることで、耐荷重性を向上しつつ、コストダウンにも貢献している。コンパクトに収納できるためクルマに積みやすく、キャンプでも車中泊でも一台持っておけばさまざまな活用方法がありそうだ。税込価格は3960円。

3. CSG オイルランタンセット

「CSG オイルランタンセット」税込4950円

ブラック＆ゴールド仕様のボディに、アンティーク調の透明なホヤを組み合わせた、特別感が漂うオイルランタン。自宅や車内に飾っても見映えしそうだ。金の刺繍が入ったケースと、専用のロートが付属し、税込価格は4950円。

4. CSG ゴールデンハンマー

「CSG ゴールデンハンマー」税込2970円

テント設営に欠かせないハンマーをゴールドに染めた一品。軽量なアルミ柄と、鍛造鋼ヘッドとの重心バランスが絶妙だ。クルマに積んでおけば緊急時に役立つかもしれない。どうやら開発陣が「ゴールデンハンマー」と呼びたいがためにラインナップさせたというウワサも……。税込価格は2970円。

5. CSG 棚モック付 リラックスラウンジチェア

「CSG 棚モック付 リラックスラウンジチェア」税込2970円

座面下にバッグなどを置ける棚を備えたラウンジチェア。ワンタッチで収納・展開が可能で、クルマに積んでおけば、キャンプシーンはもちろん、絶好のロケーションやクルマの外でリラックスしたいときに活躍してくれるだろう。クラシックな金刺繍ロゴが施されながら、税込価格は2970円とリーズナブル。

この他にも焚き火台セット、4WAYテーブル、折りたたみ電動アシスト自転車などもラインナップされている。

50周年を記念したコラボグッズも続々と登場

さらに、今回のブランド創立50周年企画で注目されているのが、さまざまなブランドとのコラボレーショングッズだ。近年、アウトドアブランド同士やファッションブランドとのコラボレーションは人気が高く、限定デザインの製品は発売と同時に注目を集めることも多い。

キャプテンスタッグの50周年企画でも、ブランドの世界観を生かしたコラボアイテムが登場予定。アウトドアギアだけでなく、アパレルや日用品など幅広いジャンルで展開される可能性があり、アウトドアファンのみならず幅広い層の関心を集めそうだ。

コラボレーションでは、それぞれのブランドの個性を融合させたデザインやカラーリングが採用されることが多く、通常モデルとは異なる特別感を楽しめるのも魅力。記念イヤーならではの限定企画として、コレクターズアイテムとしての価値も期待できる。

50年という長い歴史を持つキャプテンスタッグは、これまで日本のアウトドアシーンを支えてきたブランドのひとつ。節目となる今回の記念アイテムは、その歩みを振り返るとともに、これからのアウトドアライフをより楽しくしてくれる存在となりそうだ。

人気アニメ「ゆるキャン△」の主人公リンちゃんと、鹿のロゴを組み合わせた禁断のコラボアイテムも展開される

真空断熱 お猪口&徳利と、新潟の銘酒とコラボしたパウチ酒はセット版として秋頃に登場予定

ブランド50周年を記念し、新潟の銘酒4銘柄（麒麟山、つなん、北雪、福顔）とコラボしたパウチ酒は秋頃に登場予定

大人気YouTuber「FUKU」さんとのコラボグッズ。「丸形クッカーに入るケトル625ml」税込2970円

INFORMATION

キャプテンスタッグ 50th GOLDEN ANNIVERSARY特設サイト

https://www.captainstag.net/50th/