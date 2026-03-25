【カプセルトイ】『いたずらぐまのグルーミー』からマスコットチャームが登場! 持ち物マーカーや洋服のジッパーにも!
アイピーフォーは、「いたずらぐまのグルーミー マスコットチャーム」(1回300円、全6種)を2026年3月下旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定だ。
”ちょっぴり凶暴×可愛い”魅力で、人気再燃中の『いたずらぐまのグルーミー』から、マスコットチャームがカプセルトイに登場。マスコットにはカニカン＆シリコン製のリングパーツが付属し、バッグやポーチにはもちろん、ペットボトルや傘の“めじるし”として取り付けられる仕様になっている。洋服のジッパーに付けても可愛い、30mmのミニサイズだ。
威嚇 スタンダード
威嚇 イエロー
立ち スタンダード
立ち パープル
座り スタンダード
座り グリーン
「いたずらぐまのグルーミー マスコットチャーム」は3月下旬から順次発売予定。価格は1回300円。対象年齢は15才以上。全6種。商品素材はPVC、シリコーン。生産国は中国。取扱い場所は全国のカプセルトイ自販機設置場所。発売元はアイピーフォー株式会社。掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合がある。同資料に記載されている情報は2026年2月現在のもの。
(C)2000-2026 MORI CHACK All Rights Reserved.
”ちょっぴり凶暴×可愛い”魅力で、人気再燃中の『いたずらぐまのグルーミー』から、マスコットチャームがカプセルトイに登場。マスコットにはカニカン＆シリコン製のリングパーツが付属し、バッグやポーチにはもちろん、ペットボトルや傘の“めじるし”として取り付けられる仕様になっている。洋服のジッパーに付けても可愛い、30mmのミニサイズだ。
威嚇 イエロー
立ち スタンダード
立ち パープル
座り スタンダード
座り グリーン
「いたずらぐまのグルーミー マスコットチャーム」は3月下旬から順次発売予定。価格は1回300円。対象年齢は15才以上。全6種。商品素材はPVC、シリコーン。生産国は中国。取扱い場所は全国のカプセルトイ自販機設置場所。発売元はアイピーフォー株式会社。掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合がある。同資料に記載されている情報は2026年2月現在のもの。
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