「初めてみるななちゃんで最高」森七菜、『ar』表紙で美太もも際立つモデルショット公開！ 「かわいい」
ファッション誌『ar』（主婦と生活社）の公式Instagramは3月23日、投稿を更新。5月号の表紙を飾る森七菜さんのモデルショットを公開しました。
【写真】森七菜の美太もも際立つ表紙ショット
コメントでは「ぎゃーー！かわいい」「七菜ちゃんの表紙ありがとうございます！」「初めてみるななちゃんで最高です」「可愛い！！！」など、絶賛の声が寄せられました。
(文:五六七 八千代)
【写真】森七菜の美太もも際立つ表紙ショット
「表紙ありがとうございます！」同アカウントは、「4/11発売 ar5月号表紙を飾るのは、初カバーガール・森七菜さん」とつづり、表紙写真を投稿。森さんはグレーのノースリーブに白いショートパンツを合わせ、膝を抱えて座るキュートなポージングを披露しています。ショートパンツの裾からは色白の美しい太ももがのぞいており、露出した肩や腕まで透明感あふれる素肌が印象的な1枚です。
「庄司浩平さんのもぐもぐショット」さまざまな若手俳優やモデルを紹介している同アカウント。1日には「庄司浩平さんのもぐもぐショット」とつづり、動画を公開しました。俳優の庄司浩平さんはドラマ『40までにしたい10のこと』（テレビ東京系）や『仮面ライダーガヴ』（テレビ朝日系）に出演し、話題となった若手俳優。動画では、階段に座っておむすびを頬張る姿など自然体な魅力を披露しています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)