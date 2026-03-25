今回紹介するのは、Threadsに投稿された、たくさんの猫ちゃんたちが暮らしているお家での出来事。荷物の配達員さんが、投稿主さんに住所確認した際、とあることを質問したみたいです。その内容とは…。投稿はThreadsにて、14万回以上表示。1万件以上のいいねが寄せられていました。

【写真：Amazonの配達員から連絡→何かと思ったら…ほっこりするやり取りと『窓際の光景』】

「住所確認したく、お電話しました」ってなってたから出たら…

今回、Threadsに投稿したのは「猫美ちゃん」さん。

投稿主さんによると、この日、Amazonで注文したものが配達されたとのこと。その際、配達員さんから住所確認の電話が届いたそうです。そのとき、住所確認の内容として聞かれたのが「猫を沢山飼っているお宅で間違いないでしょうか？」という質問。住所確認というより猫確認だったみたいです。

どうやら、このとき猫ちゃんたちは揃って窓際で日向ぼっこをしていたとのこと。たしかに、下手な質問をするより、この聞き方の方が分かりやすいですよね。きっと配達員さんもたくさんの猫たちに出迎えられて、心が癒されたことでしょう。

配達員の猫確認に笑ったSNSユーザーたち

荷物を届ける際、住所確認ならぬ猫確認をした配達員さんのお話。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「可愛い～！！楽園だ！」「最高です。ニャルソック完璧ですね」「Amazonの配達員さんホッコリしたかな？」などの声が多く寄せられていました。猫好きの配達員さんなら、今回のようなお出迎えは最高かもしれませんね。

Threadsアカウント「猫美ちゃん」では、可愛い猫たちとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。どの投稿も猫好きにはたまらないものばかりです。

写真・動画提供：Threadsアカウント「猫美ちゃん」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。