女優のともさかりえが、現在の夫との再婚を当時高校1年生だった長男に伝えた際の胸中を明かす場面があった。

【映像】ともさかりえ、1人息子との写真（顔出しあり）

『夫が寝たあとに』は、3児のママである藤本美貴と横澤夏子がMCを務め、ゲストと共に“ママの本音”を語り合うトークバラエティ。3月24日の放送回では、1児のママである女優・ともさかりえがゲスト登場した。

番組では、ともさかの21年間にわたる育児ヒストリーを紹介。ともさかはこれまでに3度の結婚を経験しており、2022年に現在の夫と再婚した際、息子はすでに18歳を迎えようとしていた。

ともさかは、再婚相手とお付き合いをしている段階で、高校1年生だった息子と食事に行く機会を作って紹介したという。 当時、息子は血のつながった父親とも良好な関係を築いており、再婚相手も初婚ではなかったため、お互いの子供には別に親がいる状態だった。報告を受けた息子は「よかった、安心したわ」と言葉をかけたと振り返るが、ともさか自身は「きっと嫌な思いもしてるんじゃないかなと思うので。一生をかけて、彼に償っていかないといけないなと思う」と、心境を口にした。

番組が実施したアンケートで、当時の心境を問われた息子は「母が決めたことなので、自分は特におめでとうという気持ちも、嫌だという気持ちも無かったです」と回答を寄せた。さらに「ただ、3回目なのでしっかり幸せになりきって欲しいな、くらいです」とのエールが読み上げられると、ともさかは笑顔を見せながら感謝を述べていた。

息子からの大人びた本音を知り、ともさかは「私にすごい気を使って『よかったね』ってあの時は言ってくれたんだと思う。ごめんねっていう気持ちと、本当に感謝してもしきれない」と語り、親子ゆえの深い絆を感じさせた。