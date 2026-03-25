「まじで言ってんの」「ショックすぎる」日本の深夜、飛び込んできた痛恨の“悲報”に日本列島が騒然「ほんとに悲しい」「残念なニュース」
日本サッカー協会は３月24日、英国遠征の日本代表メンバーに選出されていたアヤックスのDF冨安健洋が怪我のため不参加になると発表した。
22日のフェイエノールト戦に先発した冨安は、右ハムストリングあたりをさすりながら座り込み、73分で途中交代となっていた。
27歳のDFは、長期離脱を強いられた右膝の怪我が癒え、今冬に加入したアヤックスでコンディションを上げて、１年９か月ぶりに日本代表に招集されていたなか、まさかの事態となってしまった。
アヤックスのオスカル・ガルシア監督は「怪我ではない」「（日本代表に）合流すると思う」と話していただけに、日本の深夜に痛恨の一報がもたされると、日本中が騒然。インターネット上では次のような声が上がった。
「マジかー」
「まじで言ってんの」
「残念なニュース」
「あかん」
「うわ、やっぱり冨安選手も怪我か」
「これは本当に悲しいニュース」
「冨安の欠場は痛すぎる」
「本人が１番辛いだろうな」
「ほんとに悲しい」
「マジでショックすぎるんだけど」
「W杯本番までには絶対なおってくれ！！」
同日には、同じくDFの安藤智哉が怪我のため不参加に。相次ぐ悲報に悲嘆する声が上がっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】冨安が負傷したシーン。対戦相手の上田が声を掛ける
22日のフェイエノールト戦に先発した冨安は、右ハムストリングあたりをさすりながら座り込み、73分で途中交代となっていた。
27歳のDFは、長期離脱を強いられた右膝の怪我が癒え、今冬に加入したアヤックスでコンディションを上げて、１年９か月ぶりに日本代表に招集されていたなか、まさかの事態となってしまった。
アヤックスのオスカル・ガルシア監督は「怪我ではない」「（日本代表に）合流すると思う」と話していただけに、日本の深夜に痛恨の一報がもたされると、日本中が騒然。インターネット上では次のような声が上がった。
「まじで言ってんの」
「残念なニュース」
「あかん」
「うわ、やっぱり冨安選手も怪我か」
「これは本当に悲しいニュース」
「冨安の欠場は痛すぎる」
「本人が１番辛いだろうな」
「ほんとに悲しい」
「マジでショックすぎるんだけど」
「W杯本番までには絶対なおってくれ！！」
同日には、同じくDFの安藤智哉が怪我のため不参加に。相次ぐ悲報に悲嘆する声が上がっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】冨安が負傷したシーン。対戦相手の上田が声を掛ける