『鎧真伝サムライトルーパー』第12話で初代サムライトルーパー5人が集結 第2クールは7月放送＆記念イラスト公開
アニメ『鎧伝サムライトルーパー』シリーズの正統続編となる『鎧真伝サムライトルーパー』（TOKYO MXほか／TOKYO MX・毎週火曜 後11：30、分割2クール）の第12話に、初代サムライトルーパーが登場した。羽柴当麻役を野島裕史、伊達征士役を置鮎龍太郎、毛利伸役を佐々木望、秀麗黄役を西村朋紘が演じる。あわせて、第2クールは7月に放送・配信されることが発表された。
【画像】新シリーズに登場！初代サムライトルーパー5人の設定画
第1クールの最終話である第12話では、凱（CV：石橋陽彩）と真田遼（CV：草尾毅）、灼熱と烈火、2人の炎の使者が並び立ち、念願の覇皇帝を手にした羅真我と対峙。さらに羅真我（CV：小西克幸）に圧倒される凱たちの窮地に、白炎と初代サムライトルーパーの4人が駆けつけるという展開となった。
初代サムライトルーパーたちの設定画と、初代サムライトルーパー５人の心がひとつに集結して発動する究極の白い鎧・輝煌帝（きこうてい）の設定画が公開された。
第2クール7月放送・配信決定を記念し、第2クール特報PVと、メインキャラクターデザインの室田雄平氏による記念イラストが公開された。特報PVでは、新カットもお披露目。室田氏によるイラストには、凱のほほ笑む姿が描かれている。第12話視聴後に見ると、凱の笑顔に切なさを覚える人も少なくないだろう。
『鎧伝サムライトルーパー』は、1988年4月〜89年3月に放送された作品で、「鎧擬亜」（ヨロイギア）を持つ5人の少年が、運命に導かれて集結し、妖邪帝王・阿羅醐が率いる「妖邪」の軍勢と戦うストーリー。OVA3作品のほか、『コミックボンボン』（講談社）にてコミカライズ化もされた人気作品となっている。
完全新作『鎧真伝サムライトルーパー』は、現在の新宿を舞台に、完全オリジナルストーリーで展開。かつて人間界を恐怖に陥れた妖邪界の封印が解けると、数多の妖邪兵が侵攻を開始する。人類の危機に駆けつけた若き5人のサムライたち「サムライトルーパー」の戦いの日々を描く。
89年3月の放送終了から37年ぶりのテレビシリーズ新作となり、監督は『銀魂』『おそ松さん』を手掛ける藤田陽一氏、アニメーション制作はサンライズスタジオが担当している。
■キャラクター紹介＆キャストコメント
▼羽柴当麻（はしばとうま）／天空のトウマ
空のヨロイギア「天空」を発動する、「智」の心を持った初代サムライトルーパーのひとり。
【野島裕史コメント】
最初に作品名を聞いた時は懐かしさに声を上げてしまいました。そしてさらにまさかのトウマを演じさせていただくとは。大きなプレッシャーと責任を感じましたが、優しい先輩方のおかげで乗り越えられた気がします！
▼伊達征士（だてせいじ）／光輪のセイジ
光のヨロイギア「光輪」を発動する、「礼」の心を持った初代サムライトルーパーのひとり。
【置鮎龍太郎コメント】
この度、光輪のセイジ、こと、伊達征士（だてせいじ） を担当させていただきます。シリーズ後半ということで、物語にどれぐらい関わってくるかは謎ですが、よろしくお願いします。俺の心にも鎧、走るかしら？あと、先輩チームのヨロイギアもプラモ化希望♪
▼毛利伸（もうりしん）／水滸のシン
水のヨロイギア「水滸」を発動する、「信」の心を持った初代サムライトルーパーのひとり。
【佐々木望コメント】
『鎧真伝』への出演は、懐かしくて新鮮で、心に鎧が走るとともにいろいろな想いも去来します。毛利伸にもファンの皆さんにも、「やっとまた会えたね」とうれしさでいっぱいです！
▼秀麗黄（シュウレイファン）／金剛のシュウ
地のヨロイギア「金剛」を発動する、「義」の心を持った初代サムライトルーパーのひとり。
【西村朋紘コメント】
今回全部のヒール役がカッコイイ。皆さん芝居も上手で勉強になりました。年配になった秀は…とりあえず出演してる…そんな感じ。ターバンしていて不明だが、秀の髪の毛は無事なのか？
第1クールの最終話である第12話では、凱（CV：石橋陽彩）と真田遼（CV：草尾毅）、灼熱と烈火、2人の炎の使者が並び立ち、念願の覇皇帝を手にした羅真我と対峙。さらに羅真我（CV：小西克幸）に圧倒される凱たちの窮地に、白炎と初代サムライトルーパーの4人が駆けつけるという展開となった。
初代サムライトルーパーたちの設定画と、初代サムライトルーパー５人の心がひとつに集結して発動する究極の白い鎧・輝煌帝（きこうてい）の設定画が公開された。
第2クール7月放送・配信決定を記念し、第2クール特報PVと、メインキャラクターデザインの室田雄平氏による記念イラストが公開された。特報PVでは、新カットもお披露目。室田氏によるイラストには、凱のほほ笑む姿が描かれている。第12話視聴後に見ると、凱の笑顔に切なさを覚える人も少なくないだろう。
『鎧伝サムライトルーパー』は、1988年4月〜89年3月に放送された作品で、「鎧擬亜」（ヨロイギア）を持つ5人の少年が、運命に導かれて集結し、妖邪帝王・阿羅醐が率いる「妖邪」の軍勢と戦うストーリー。OVA3作品のほか、『コミックボンボン』（講談社）にてコミカライズ化もされた人気作品となっている。
完全新作『鎧真伝サムライトルーパー』は、現在の新宿を舞台に、完全オリジナルストーリーで展開。かつて人間界を恐怖に陥れた妖邪界の封印が解けると、数多の妖邪兵が侵攻を開始する。人類の危機に駆けつけた若き5人のサムライたち「サムライトルーパー」の戦いの日々を描く。
89年3月の放送終了から37年ぶりのテレビシリーズ新作となり、監督は『銀魂』『おそ松さん』を手掛ける藤田陽一氏、アニメーション制作はサンライズスタジオが担当している。
■キャラクター紹介＆キャストコメント
▼羽柴当麻（はしばとうま）／天空のトウマ
空のヨロイギア「天空」を発動する、「智」の心を持った初代サムライトルーパーのひとり。
【野島裕史コメント】
最初に作品名を聞いた時は懐かしさに声を上げてしまいました。そしてさらにまさかのトウマを演じさせていただくとは。大きなプレッシャーと責任を感じましたが、優しい先輩方のおかげで乗り越えられた気がします！
▼伊達征士（だてせいじ）／光輪のセイジ
光のヨロイギア「光輪」を発動する、「礼」の心を持った初代サムライトルーパーのひとり。
【置鮎龍太郎コメント】
この度、光輪のセイジ、こと、伊達征士（だてせいじ） を担当させていただきます。シリーズ後半ということで、物語にどれぐらい関わってくるかは謎ですが、よろしくお願いします。俺の心にも鎧、走るかしら？あと、先輩チームのヨロイギアもプラモ化希望♪
▼毛利伸（もうりしん）／水滸のシン
水のヨロイギア「水滸」を発動する、「信」の心を持った初代サムライトルーパーのひとり。
【佐々木望コメント】
『鎧真伝』への出演は、懐かしくて新鮮で、心に鎧が走るとともにいろいろな想いも去来します。毛利伸にもファンの皆さんにも、「やっとまた会えたね」とうれしさでいっぱいです！
▼秀麗黄（シュウレイファン）／金剛のシュウ
地のヨロイギア「金剛」を発動する、「義」の心を持った初代サムライトルーパーのひとり。
【西村朋紘コメント】
今回全部のヒール役がカッコイイ。皆さん芝居も上手で勉強になりました。年配になった秀は…とりあえず出演してる…そんな感じ。ターバンしていて不明だが、秀の髪の毛は無事なのか？
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