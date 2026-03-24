【Pokémon Champions】 Nintendo Switch版 4月8日 配信予定 iOS/Android版 今夏 配信予定 価格： 通常版 基本プレイ無料（一部アイテム課金あり） ＋スターターパック 980円

ポケモンは、Nintendo Switch/iOS/Android用ポケモンバトルゲーム「Pokémon Champions（ポケモンチャンピオンズ）」にメガメガニウム・メガエンブオー・メガオーダイルが登場することを発表した。

メガメガニウム・メガエンブオー・メガオーダイルは、「Pokémon LEGENDS Z-A」で登場した新たなメガシンカポケモン。今回、ポケモンバトルをメインにした「ポケモンチャンピオンズ」でも登場することが決定した。また、発表に伴い、それぞれの特性も公開された。

メガメガニウム（くさ・フェアリー）の特性は、新しい特性である「メガソーラー」。メガソーラーは、この特性を持つポケモンが技を使うときに、天気が「にほんばれ」状態と同じ効果を受ける。

メガエンブオー（ほのお・かくとう）の特性は「かたやぶり」だ。相手の特性に関係なく技を出せる特性となっている。

メガオーダイル（みず・ドラゴン）は、新特性「ドラゴンスキン」を持つ。「ドラゴンスキン」は、ノーマルタイプの技がドラゴンタイプの技になり、威力が1.2倍になる。

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