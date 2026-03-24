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小説家の今村翔吾氏が、自身のYouTubeチャンネルで動画を公開し、作家として成功するために重要な「プライド」の扱い方について持論を展開した。



動画の冒頭、今村氏は著書『作家で食っていく方法』で述べた「作家になるためにはプライドを捨てることが大切」という一節に言及。これは全てのプライドを否定するものではなく、「いらないプライドを捨てろって言ってるつもり」だとその真意を説明した。



今村氏が指摘する「いらないプライド」とは、他者からのアドバイスに全く聞く耳を持たなかったり、自身の作品が評価されない原因を他人のせいにしたりする姿勢だ。特に、作品が売れなかった際に「俺はいいもの書いてたのに、市場がお客さんが読者が、分かってないだけだみたいなプライドはいらない」と断言。このような他責思考を「出版社が頑張らなかったから理論」と呼び、安易に外部へ原因を求める姿勢を批判した。



さらに、作家として成功するためには、読者が何を求めているかを知る努力が不可欠だと語る。その一環として、自身の好みだけでなく「売れている本」を読むことの重要性を強調。これは単なる「迎合」ではなく、大衆のニーズを理解し、自身の作品を客観的に見つめ直すための分析だと説明した。



今村氏は、自身のプライドは「大衆小説家っていうものに対してプライドを持ってるから。多くの人に支持されるっていうことが僕の唯一のプライドなのかもしれない」と語り、読者と真摯に向き合うことこそが作家としての矜持であるとの考えを示して動画を締めくくった。