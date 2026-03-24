『これ描いて死ね』PV解禁で豪華なキャスト発表 日高のり子・種崎敦美・ゆかな・井上喜久子【コメント全文】
テレビアニメ『これ描いて死ね』（7月放送）の追加キャスト情報、ビジュアル＆ティザーPVが公開された。ポコ太役を日高のり子、寺村七役を種崎敦美、金剛寺華役をゆかな、へびちか先生役を井上喜久子が担当する。
【動画】豪華キャスト発表！公開された『これ描いて死ね』PV
原作人気の高い手島先生の過去を描いた物語「ロストワールド」。アニメでも、ロストワールドが映像化される記念として、「ロストワールド」ビジュアルが初公開となり、マグマを爆発させながら、漫画創作に打ち込む若かりし、手島零。そんな過去を思い出すかのように、伊豆王島の港で過去を振り返る、現在の手島先生。漫画創作の苦しみ、そして喜びがギュッと詰め込まれた「ロストワールド」の物語を期待させられるビジュアルになっている。
「相ちゃん毎度〜〜」舞台は伊豆王島。寺村貸本店のシーンから始まる最新映像では、漫画をこよなく愛する高校1年生の主人公・安海相をはじめ、相のイマジナリーフレンド・ポコ太、相が通う高校の国語の教師・手島零、絵が上手な相の同級生・藤森心、快適な部室を作るという野望を持つ相の同級生・赤福幸、実力派アマチュア漫画家としても活動する石龍光、寺村貸本店の店主・寺村七といった、個性豊かなキャラクターたちに豪華キャストの声が吹き込まれた内容になっている。
同作は、漫画に魅せられた女子高生が仲間とともに漫画研究会を結成し、自分の描きたいモノを模索しながら奮闘する物語。東京都の島しょ・伊豆王島に住む安海相は、漫画を読むのが大好きな高校１年生。とある出来事がきっかけで漫画を創ることを意識し始める、明るく前向きな漫画×女子高生青春ストーリーとなっている。原作は、小学館「ゲッサン」にて連載中で、『マンガ大賞2023』大賞のほか、『第70回小学館漫画賞』も受賞している。
■日高のり子コメント
この度、ポコ太の声を担当させていただきます！こんなに可愛らしい役は久しぶりで、とても嬉しく、楽しんで演じさせていただきました。ポコ太は安海のイマジナリーフレンド。いつも側にいて安海を励まし、迷っている時は背中を押してあげる存在です。この作品に登場するキャラクターたちは、みんな心の中に熱い思いを抱いている人ばかり。そんなみんなを応援する気持ちでアフレコに臨みました。
■種崎敦美コメント
コメントを書き始めるのにとても時間がかかってしまいました。それほどにたくさんのものを受け取り、感じ、想い、考えた作品です。伊豆王島で漫画の貸本屋を営んでいる寺村七ちゃん。彼女の位置から今作に携われたことも大きい気がします。ポジティブやプラスの熱量はもちろん、ネガティブやマイナスの熱量もこの世には存在していて、好きはキラキラで、でもドロドロで、楽しくて苦しくて爆発しそうで、うーん…！！とにもかくにも、誰も死にませんし、伊豆王島の海も自然もとんでもなく美しいです。きっといろんな方に、さまざまな形で響きます。この夏はなにとぞ、これ描いて…！！！
■ゆかなコメント
金剛寺さんの声をお任せいただいたゆかなです。いままで原作のある作品などで編集者さんとお話する機会もありましたが、今回、その目線や気持ちを体験させていただき、私なりの尊敬も込めて演じたつもりです。担当する作家さんへの思い入れも、ままならない気持ちも、なんて丁寧に描かれているのだろうかと毎回嬉しい気持ちで収録に臨みました。作家さんが辛そうな時は歯痒くて、喜ぶ姿が嬉しくて、時にはたしなめて…笑。どなたの原稿であろうとも、成果物を前にした時には金剛寺さんなりの精一杯真摯な姿勢で相対したつもりです。何かを創る。何かを掴む。そういう気持ちをもつ皆様へ、手放したことのあるあなたへ、この作品が届きますように。
■井上喜久子コメント
この度、へびちか先生役を担当させていただきます、井上喜久子17才です、おいおい。へびちか先生も私も、世間からはちょっとズレている部分もあったりするので、その部分に関してはとても共感できました。とはいえ先生の代表作「スイートへびいちご」は数百万部を売り上げる大人気作品なので、そんな凄い漫画家さんの内面はどんなだろう？と色々と考え悩みつつ演じさせていただきました。へびちか先生のかわいらしい部分と狂気的な部分… その2面性を楽しんでいただけたら嬉しいです。とにかく面白くて感動的な作品なので、私自身もアニメの完成を楽しみにしています。どうぞよろしくお願いいたします！
（C）とよ田みのる／小学館／王島南高校漫研
【動画】豪華キャスト発表！公開された『これ描いて死ね』PV
原作人気の高い手島先生の過去を描いた物語「ロストワールド」。アニメでも、ロストワールドが映像化される記念として、「ロストワールド」ビジュアルが初公開となり、マグマを爆発させながら、漫画創作に打ち込む若かりし、手島零。そんな過去を思い出すかのように、伊豆王島の港で過去を振り返る、現在の手島先生。漫画創作の苦しみ、そして喜びがギュッと詰め込まれた「ロストワールド」の物語を期待させられるビジュアルになっている。
同作は、漫画に魅せられた女子高生が仲間とともに漫画研究会を結成し、自分の描きたいモノを模索しながら奮闘する物語。東京都の島しょ・伊豆王島に住む安海相は、漫画を読むのが大好きな高校１年生。とある出来事がきっかけで漫画を創ることを意識し始める、明るく前向きな漫画×女子高生青春ストーリーとなっている。原作は、小学館「ゲッサン」にて連載中で、『マンガ大賞2023』大賞のほか、『第70回小学館漫画賞』も受賞している。
■日高のり子コメント
この度、ポコ太の声を担当させていただきます！こんなに可愛らしい役は久しぶりで、とても嬉しく、楽しんで演じさせていただきました。ポコ太は安海のイマジナリーフレンド。いつも側にいて安海を励まし、迷っている時は背中を押してあげる存在です。この作品に登場するキャラクターたちは、みんな心の中に熱い思いを抱いている人ばかり。そんなみんなを応援する気持ちでアフレコに臨みました。
■種崎敦美コメント
コメントを書き始めるのにとても時間がかかってしまいました。それほどにたくさんのものを受け取り、感じ、想い、考えた作品です。伊豆王島で漫画の貸本屋を営んでいる寺村七ちゃん。彼女の位置から今作に携われたことも大きい気がします。ポジティブやプラスの熱量はもちろん、ネガティブやマイナスの熱量もこの世には存在していて、好きはキラキラで、でもドロドロで、楽しくて苦しくて爆発しそうで、うーん…！！とにもかくにも、誰も死にませんし、伊豆王島の海も自然もとんでもなく美しいです。きっといろんな方に、さまざまな形で響きます。この夏はなにとぞ、これ描いて…！！！
■ゆかなコメント
金剛寺さんの声をお任せいただいたゆかなです。いままで原作のある作品などで編集者さんとお話する機会もありましたが、今回、その目線や気持ちを体験させていただき、私なりの尊敬も込めて演じたつもりです。担当する作家さんへの思い入れも、ままならない気持ちも、なんて丁寧に描かれているのだろうかと毎回嬉しい気持ちで収録に臨みました。作家さんが辛そうな時は歯痒くて、喜ぶ姿が嬉しくて、時にはたしなめて…笑。どなたの原稿であろうとも、成果物を前にした時には金剛寺さんなりの精一杯真摯な姿勢で相対したつもりです。何かを創る。何かを掴む。そういう気持ちをもつ皆様へ、手放したことのあるあなたへ、この作品が届きますように。
■井上喜久子コメント
この度、へびちか先生役を担当させていただきます、井上喜久子17才です、おいおい。へびちか先生も私も、世間からはちょっとズレている部分もあったりするので、その部分に関してはとても共感できました。とはいえ先生の代表作「スイートへびいちご」は数百万部を売り上げる大人気作品なので、そんな凄い漫画家さんの内面はどんなだろう？と色々と考え悩みつつ演じさせていただきました。へびちか先生のかわいらしい部分と狂気的な部分… その2面性を楽しんでいただけたら嬉しいです。とにかく面白くて感動的な作品なので、私自身もアニメの完成を楽しみにしています。どうぞよろしくお願いいたします！
（C）とよ田みのる／小学館／王島南高校漫研
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