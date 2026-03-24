岸田文雄元首相「いかがなものかな」 『しゃべくり』で外交巡り持論「マスコミがずっと見てるし…」 上田晋也「エッフェル姉さんみたいなことはできないんだ」
岸田文雄元首相が、23日放送の日本テレビ系バラエティー『しゃべくり007』（毎週月曜 午後9：00）に出演。外交を巡り持論を述べた。
【写真】若い！総理時代の“グチ”吐露した若かりし頃の岸田文雄元首相
番組では、石原伸晃がゲスト出演。サプライズで岸田氏が姿を見せた。登場すると、共演者は「えぇ」と驚きの声を上げた。「お邪魔します」などと声を掛けながら、出演者と握手していた。
在任中に“腹が立ったこと”を聞かれた岸田氏。外務相時代は「海外行った時に少しは自由がある」と話し始めた。
続けて首相時代は「完全に空港と会議場の往復。余計な日程を入れられない。マスコミがずっと見ているし、チェックしている。せっかくパリに行っても、車の中からエッフェル塔が見えて『俺パリにいるんだな』と」と話した。
そこにMCの上田晋也が「エッフェル姉さんみたいなことはできないんだ」と水を向け、「余計なことはできなかった」と同調していた。「日常もがんじがらめになっている。それが腹立ったことかな」と話した。
続けて海外の首脳は家族を連れて観光をしていたとし「相手の国と仲良くするなら、そういうのも国のトップとしてやってもいいんじゃないかな。でもそういう自由が全くないっていうのはいかがなものかな」と話した。
最後に「無理やり腹立つことを考えた。あえて言うならそんなとこかな」とことわりを入れた。
【写真】若い！総理時代の“グチ”吐露した若かりし頃の岸田文雄元首相
番組では、石原伸晃がゲスト出演。サプライズで岸田氏が姿を見せた。登場すると、共演者は「えぇ」と驚きの声を上げた。「お邪魔します」などと声を掛けながら、出演者と握手していた。
在任中に“腹が立ったこと”を聞かれた岸田氏。外務相時代は「海外行った時に少しは自由がある」と話し始めた。
そこにMCの上田晋也が「エッフェル姉さんみたいなことはできないんだ」と水を向け、「余計なことはできなかった」と同調していた。「日常もがんじがらめになっている。それが腹立ったことかな」と話した。
続けて海外の首脳は家族を連れて観光をしていたとし「相手の国と仲良くするなら、そういうのも国のトップとしてやってもいいんじゃないかな。でもそういう自由が全くないっていうのはいかがなものかな」と話した。
最後に「無理やり腹立つことを考えた。あえて言うならそんなとこかな」とことわりを入れた。