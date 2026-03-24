【Epiphone Bonehead Riviera】（福井県 ニコ 22歳）

私がOASISと出会ったのは中学生の頃、父親の車で流れた「Don’t Look Back In Anger」でした。思えば、その時から「あの男」に惹かれていたのかもしれません。そう、OASISの『ポール・”ボーンヘッド”・アーサーズ』

OASISと言えば、やはりギャラガー兄弟が飛び抜けて知名度を持つバンドなのですが、私の目は「ボーンヘッド」のバレーコードに徹したリズムギターに釘付けでした。

ご本人のリビエラは1982年製の物ですが、こちらはその仕様を限りなく再現したようで楽器屋で流れるように試奏して流れるように購入してからはOASISの曲に合わせてバレーコードをかき鳴らしています。(皆様のOASISの1番好きな楽曲は何でしょうか？私は「Champagne Supernova」です。)

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いい話。そうそう、音楽ってそういうものですよね。みんなが注目し好きなものと同じだけど、さらにそこからちょっぷり横道にそれたりする。そこに素晴らしい魅力が詰まってたりして、誰よりもディープな世界に突入したり。ボーンヘッドもこの投稿を見たら超喜ぶだろうなあ。そもそもあのやんちゃ兄弟の間でうまくバランスを取ってくれていたのも彼の功績だもんなあ。Bonehead Rivieraもコスパ最強のギターだし、彼の存在は絶大ですね。（BARKS 烏丸哲也）

★皆さんの楽器を紹介させてください

「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。

（1）投稿タイトル

（例）必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー

（例）絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ

（2）楽器名（ブランド・モデル名）

（例）トラヴィス・ビーン TB-1000

（例）自作タンバリン 手作り3号

（3）お名前 所在 年齢

（例）練習嫌いさん 静岡県 21歳

（例）山田太郎さん 北区赤羽市 X歳

（4）説明・自慢トーク

※文章量問いません。エピソード／こだわり／自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。

（5）写真

※最大5枚まで

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