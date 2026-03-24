電気自動車（ＥＶ）戦略で出遅れた日本勢の中で、ホンダは巻き返しの先頭に立つ、と期待されていただけに残念だ。

ホンダは２０２６年３月期連結決算で、最終利益が最大６９００億円の赤字になる見通しだと発表した。主力の米国市場でＥＶの販売が振るわず、旗艦車種の開発中止などで最大１・３兆円の損失を計上する。

最終赤字に陥るのは、上場以来、初めてだという。ＥＶ関連の損失は、２７年３月期までに最大２・５兆円にまで膨らむ可能性があるというから深刻である。

ホンダは２１年、世界で販売する全ての新車を４０年にＥＶか燃料電池車（ＦＣＶ）にする戦略を打ち出した。完全な「脱ガソリン」の方針は国内メーカー初だった。

だが、世界市場は今、米中勢が席巻する。２５年のＥＶ販売台数はトップの中国ＢＹＤが約２２６万台、２位の米テスラが約１６４万台で、圧倒的な競争力を誇る。

ＥＶは、長距離走行を可能にするバッテリーや、自動運転と走行制御を行うソフトウェアなど、ガソリン車とは異なる技術が競争力を左右する。ホンダは、こうした技術開発で、米中勢に後れを取ったというのが実情だろう。

航続距離の短さや充電の不便さで需要が想定ほど伸びず、また欧米でＥＶを優遇する政策が見直されたことは誤算と言える。米ゼネラル・モーターズや、独フォルクスワーゲンも巨額の損失を計上するなど共通の課題は重い。

ただし、脱炭素の重要性を踏まえれば、中長期的に見て、ＥＶへの移行が進むとの見方はなお強い。普及スピードを再点検し、柔軟な戦略を取ることが重要だ。

ＥＶ戦略の再構築に向け、まず収益の回復を急ぎたい。強みを持つ、エンジンとモーターを併用するハイブリッド車の車種拡大などを進めて販売を伸ばすという。

提携戦略の練り直しも必須だ。ＥＶの開発には巨額の費用を要するため、ホンダには提携相手が必要だとの見方は強かった。日産自動車との経営統合へと動いたのは、そうした危機感が背景にあったのではなかったか。

しかし、ホンダと日産の経営統合は昨年２月、破談となった。経営の迷走が、ＥＶ戦略の遅れを招いたことは否めない。

ＢＹＤは今年、軽自動車のＥＶを日本に投入する計画で、日本勢にとって脅威となる可能性がある。ホンダはＥＶの技術力で何が足りないのか、徹底した分析で競争力の回復を図ってほしい。