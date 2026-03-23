【アベマ30時間】有岡大貴＆伊野尾慧、ABEMA初出演 開局10周年の特番に登場
新しい未来のテレビを掲げるABEMAは4月11日に開局10周年を迎える。10周年を記念し、11日午後3時から12日午後10時にわたり、特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送する。『30時間限界突破フェス』内の企画で「今日好きダンスバトル 一夜限りアーティストとコラボSP」を放送することを決定した。
【写真】さわやか〜ABEMA番組に初出演するHey! Say! JUMP・伊野尾慧
特別番組『30時間限界突破フェス』では、人気オリジナル番組の特別版に加え、「ABEMA」らしい挑戦的な企画も多数用意し、「ABEMA」のこれまでとこれからを象徴するような、歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を30時間ノンストップで放送します。当日は「ABEMA」全体を“フェス会場”に見立て、3チャンネルで同時進行。視聴者はチャンネルを自由に行き来しながら、従来の常識を突破するエンターテインメントを体験できる。
「今日好きダンスバトル 一夜限りアーティストとコラボSP」は、「ABEMA」オリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』シリーズ（以下、『今日好き』）の特別企画。『今日好き』のメンバーが、今を時めく人気アーティストたちと夢の共演を果たし、一夜限りの歌とダンスのコラボレーションを行う。
企画に参加する『今日好き』メンバーは、伊藤彩華（あやか）、今井環希（たまき）、今井暖大（はると）、岩間夕陽（ゆうひ）、内田金吾（きんご）、榎田一王（いおう）、表すみれ（すみれ）、倉澤俊（しゅん）、酒井理央（りお）、佐藤芹菜（せりな）、紗和（さわ）、鈴木駈（かける）、曽根凌輔（りょうすけ）、代田萌花（もか）、多田梨音（りのん）、田中陽菜（ひなた）、谷村優真（ゆま）、谷本晴（はる）、時田音々（ねね）、西小路侑汰（ゆうた）、松本一彩（いっさ）の21人。CANDY TUNE、CUTIE STREET、GENERATIONS・中務裕太率いるLIL LEAGUEとKID PHENOMENONがアーティストとして参加し、『今日好き』メンバーとともにコラボパフォーマンスを行う。
企画MCには「ABEMA」初出演となる、Hey! Say! JUMPの有岡大貴と伊野尾慧が決定。『今日好き』の“恋愛見届け人”である、NON STYLE井上裕介とかすとともに、『今日好き』メンバーがひたむきに一生懸命パフォーマンスに向き合う姿を応援し、盛り上げる。
『今日好き』メンバーとアーティストのコラボはどんな化学反応がうまれるのか。「ABEMA」は、『30時間限界突破フェス』を皮切りに、今後も「ABEMA」をより楽しめるキャンペーンを展開する。
【写真】さわやか〜ABEMA番組に初出演するHey! Say! JUMP・伊野尾慧
特別番組『30時間限界突破フェス』では、人気オリジナル番組の特別版に加え、「ABEMA」らしい挑戦的な企画も多数用意し、「ABEMA」のこれまでとこれからを象徴するような、歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を30時間ノンストップで放送します。当日は「ABEMA」全体を“フェス会場”に見立て、3チャンネルで同時進行。視聴者はチャンネルを自由に行き来しながら、従来の常識を突破するエンターテインメントを体験できる。
企画に参加する『今日好き』メンバーは、伊藤彩華（あやか）、今井環希（たまき）、今井暖大（はると）、岩間夕陽（ゆうひ）、内田金吾（きんご）、榎田一王（いおう）、表すみれ（すみれ）、倉澤俊（しゅん）、酒井理央（りお）、佐藤芹菜（せりな）、紗和（さわ）、鈴木駈（かける）、曽根凌輔（りょうすけ）、代田萌花（もか）、多田梨音（りのん）、田中陽菜（ひなた）、谷村優真（ゆま）、谷本晴（はる）、時田音々（ねね）、西小路侑汰（ゆうた）、松本一彩（いっさ）の21人。CANDY TUNE、CUTIE STREET、GENERATIONS・中務裕太率いるLIL LEAGUEとKID PHENOMENONがアーティストとして参加し、『今日好き』メンバーとともにコラボパフォーマンスを行う。
企画MCには「ABEMA」初出演となる、Hey! Say! JUMPの有岡大貴と伊野尾慧が決定。『今日好き』の“恋愛見届け人”である、NON STYLE井上裕介とかすとともに、『今日好き』メンバーがひたむきに一生懸命パフォーマンスに向き合う姿を応援し、盛り上げる。
『今日好き』メンバーとアーティストのコラボはどんな化学反応がうまれるのか。「ABEMA」は、『30時間限界突破フェス』を皮切りに、今後も「ABEMA」をより楽しめるキャンペーンを展開する。