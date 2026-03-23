「もうパーフェクト」山田優、スパッツから圧巻の美脚を披露「スタイルいい」「わぁ!!もっと見たい」
モデルで俳優の山田優さんは3月22日、自身のInstagramを更新。美脚を公開しました。
【写真】山田優の圧巻美脚ショット
ファンからは「優さんいつもカッコよくて素敵です」「わぁ!!もっと見たい」「かわいくてかっこよくてもうパーフェクト」「かわいい」「スタイルいい」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
【写真】山田優の圧巻美脚ショット
「#ゆうのしふく」山田さんは「#ゆうのしふく #yusoutfit」とハッシュタグを添え、4枚の写真と1本の動画を載せています。個性的な柄が特徴的なトップスと黒いショートスパッツ、ロングブーツを着用したおしゃれな私服姿です。ショート丈のスパッツからは美脚があらわに。圧巻のスタイルです。
“グレー×ブラック”の私服ショットも披露20日にも「打ち合わせの合間にカフェへ グレー×ブラックでまとめた日」と、私服ショットを公開していた山田さん。コメントでは、「美しい」「抜群のセンス流石です」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)