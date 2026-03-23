モデルで俳優の山田優さんは3月22日、自身のInstagramを更新。ショートスパッツから美脚を披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：山田優さん公式Instagramより）

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モデルで俳優の山田優さんは3月22日、自身のInstagramを更新。美脚を公開しました。

【写真】山田優の圧巻美脚ショット

「#ゆうのしふく」

山田さんは「#ゆうのしふく　#yusoutfit」とハッシュタグを添え、4枚の写真と1本の動画を載せています。個性的な柄が特徴的なトップスと黒いショートスパッツ、ロングブーツを着用したおしゃれな私服姿です。ショート丈のスパッツからは美脚があらわに。圧巻のスタイルです。

ファンからは「優さんいつもカッコよくて素敵です」「わぁ!!もっと見たい」「かわいくてかっこよくてもうパーフェクト」「かわいい」「スタイルいい」と、絶賛の声が集まりました。

“グレー×ブラック”の私服ショットも披露

20日にも「打ち合わせの合間にカフェへ　グレー×ブラックでまとめた日」と、私服ショットを公開していた山田さん。コメントでは、「美しい」「抜群のセンス流石です」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)